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مسيرات للإخوان بالشرقية تدعو للعصيان المدنى

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مسيرات للإخوان بالشرقية تدعو للعصيان المدنى مسيرات للإخوان بالشرقية تدعو للعصيان المدنى

رفع العشرات من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى لافتات تدعو للاعلان عن العصيان المدنى وعد دفع فواتير المياه , الغاز , التليفون , الكهرباء ” وذلك خلال المسيرات التى انطلقت من مسجد “الفتح” بمدينة الزقازيق واستقرت امام منزل الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة فيلل الجامعة , مطالبين بعودة الشرعية والافراج عن المعتقلين .

وكانت مسيره قد انطلقت من امام مسجد الفتح مرورا بميدان القومية وميدان المحافظة واستقرت امام منزل الرئيس المعزول بالزقازيق فى جمعة الوفاء للشهيد .

وفى سياق متصل اصيب ما يقرب من 7 اشخاص فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة ابو كبير بين انصار الرئيس المعزول والاهالى احتجاجا على هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة .

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