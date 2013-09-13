مسيرات للإخوان بالشرقية تدعو للعصيان المدنى

رفع العشرات من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى لافتات تدعو للاعلان عن العصيان المدنى وعد دفع فواتير المياه , الغاز , التليفون , الكهرباء ” وذلك خلال المسيرات التى انطلقت من مسجد “الفتح” بمدينة الزقازيق واستقرت امام منزل الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة فيلل الجامعة , مطالبين بعودة الشرعية والافراج عن المعتقلين .

وكانت مسيره قد انطلقت من امام مسجد الفتح مرورا بميدان القومية وميدان المحافظة واستقرت امام منزل الرئيس المعزول بالزقازيق فى جمعة الوفاء للشهيد .

وفى سياق متصل اصيب ما يقرب من 7 اشخاص فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة ابو كبير بين انصار الرئيس المعزول والاهالى احتجاجا على هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة .