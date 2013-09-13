محافظ أسوان يزور قرى النوبة المتضررة من كسر محطة الصرف ببلانه‎

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بزيارة القرى النوبية التى تضررت من كسر جسرأحد أحواض العالجة بمحطة الصرف الصحى بقرية بلانة والذى أدى إلى غرق الأراضى الزراعية بقريتى بلانة وادندان ، وكذلك غرق مقابرقرية ادندان.

وخلال الزيارة طالب المحافظ مسؤلى شركة مياة الشرب بسرعة شفط المياه وإصلاح الحوض المكسور وكذلك عمل تحاليل سريعة لماخذ المياه للتأكد من عدم تلوثها وعودة مياه الشرب النقية إلى قرى مركز نصر النوبة والتى تم قطعها منذ الأمس كاجراء احترازى .

وكانت شركة المياه بالتعاون مع مجلس مدينة نصر قد قامت بتوفير فناطيس مياه متنقلة لأهالى القرى المتضررة حتى يتم عودة العمل بمحطة مياه الشرب ، كما وجه المحافظ رئيس مدينة نصر النوبة الى تخصيص مكان بديل لمقابر قرية ادندان يبعد عن محطة الصرف الصحى ، حتى يتجنب أهالى القرية تكرار هذه الماساة مستقبلا.