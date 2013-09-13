أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسوان يزور قرى النوبة المتضررة من كسر محطة الصرف ببلانه‎

Google+ Print
محافظ أسوان يزور قرى النوبة المتضررة من كسر محطة الصرف ببلانه‎ محافظ أسوان يزور قرى النوبة المتضررة من كسر محطة الصرف ببلانه‎
اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان

اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بزيارة القرى النوبية التى تضررت من كسر جسرأحد أحواض العالجة بمحطة الصرف الصحى بقرية بلانة والذى أدى إلى غرق الأراضى الزراعية بقريتى بلانة وادندان ، وكذلك غرق مقابرقرية ادندان.

وخلال الزيارة طالب المحافظ مسؤلى شركة مياة الشرب بسرعة شفط المياه وإصلاح الحوض المكسور وكذلك عمل تحاليل سريعة لماخذ المياه للتأكد من عدم تلوثها وعودة مياه الشرب النقية إلى قرى مركز نصر النوبة والتى تم قطعها منذ الأمس كاجراء احترازى .

وكانت شركة المياه بالتعاون مع مجلس مدينة نصر قد قامت بتوفير فناطيس مياه متنقلة لأهالى القرى المتضررة حتى يتم عودة العمل بمحطة مياه الشرب ، كما وجه المحافظ رئيس مدينة نصر النوبة الى تخصيص مكان بديل لمقابر قرية ادندان يبعد عن محطة الصرف الصحى ، حتى يتجنب أهالى القرية تكرار هذه الماساة مستقبلا.

محافظ أسوان مياه الصرف الصحى.jpg4

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا