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أهالى طلاب كفر الشيخ يشيدون بإلغاء المصروفات الدراسية

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أهالى طلاب كفر الشيخ يشيدون بإلغاء المصروفات الدراسية أهالى طلاب كفر الشيخ يشيدون بإلغاء المصروفات الدراسية

أسعد وزير التربية والتعليم, وشيخ الأزهر الآلاف بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ بقرارهما بإعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية, فقد سادت حالة من الفرحة العارمة خاصة بين البسطاء ومحدودى الدخل وعمال اليومية بكفر الشيخ، بعد إعلان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرار الوزارة بإعفاء جميع الطلاب بالتعليم العام من المصاريف الدراسية لهذا العام؛ بناء على قرار مجلس الوزراء وكذلك الإمام الأكبر، الدكتور "أحمد الطيب"، شيخ الأزهر، إعفاء طلبة المعاهد الأزهرية بالتعليم الأساسى والثانوى، من مصروفات العام الدراسى 2013/2014 أسوة بما حدث فى وزارة التربية والتعليم.

أكد إبراهيم عبد الرزاق "موظف"، الحمد لله كنا نحمل هماً كبيراً بسبب مصاريف المدارس خاصة من له ثلاثة وأربعة أولاد محتاج أكثر من 300 جنيه من أين يأتى بها، خاصة أن هناك عدداً من المدارس التى تجبر الطلاب على دفع المصاريف نظير استلام الكتب، فبقرار الوزير أزيل الهم.

وأضاف محمد سعد " فلاح " لأول مرة يتشال عنى الهم والتفكير فى أول بداية المدرسة منذ سنوات, لأنى كنت بفكر إزاى أحوش طول الصيف لأوفر مصاريف المدارس، خاصة أن الصيف هذا العام لم نوفر شىء فيه، بسبب قلة مياه الرى وبارت الأراضى, بالإضافة للمظاهرات التى منعت ابنى من العمل لخوفى عليه من الأحداث التى شهدتها القاهرة, علشان يوفر لنفسه مصاريف المدرسة واللبس, وأهو ربنا عوضها بقرار وزير التربية والتعليم.

وأضافت سعاد محمد بائعة فاكهة فى القمطرة البيضاء "لما سمعت الخبر زغرت أكثر من زغروتى لما شالوا مرسى, دولقتى حسيت إن خروجى فى 30 يونيو ليه فايدة ,على الأقل جالتنا حكومة تحس بينا, ولو كان القرار مصدرش كنت هجيب مصاريف ل6 عيال من فين هو أنا لاقية أكلهم بعد وفاة أبوهم ,كفاية شايله هم اللبس ليهم".
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