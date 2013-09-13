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ضبط مصنع مخللات يستخدم صبغة وصودا كاوية ببنها

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ضبط مصنع مخللات يستخدم صبغة وصودا كاوية ببنها ضبط مصنع مخللات يستخدم صبغة وصودا كاوية ببنها

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط مصنع مخللات يستخدم مواد فى تصنيعه غير صالحة للإستهلاك الآدمى وعلامه تجاريه غير مسجله ، بقرية كفر الحمام ببنها .

وكان اللوء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا بالواقعة ، وتم التحفظ على كميات كبيره لعرضها على معامل وزارة الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

وتم ضبط ابراهيم س.إ “30 سنه” المسئول عن إدارة المصنع لاستخدامه صبغه سوداء وحمراء وصودا كاويه فى تصنيع المخللات مما يعد غشاً تجارياً وإستخدام علامه تجاريه غير مسجله.

وبتفتيش المصنع تم ضبط 150 برميل طرشي بإجمالى 15 طن تحت التجهيز ،و 5 طن من الخضروات التى تستخدم فى التخليل ،و 1.5 كجم صبغه سوداء تستخدم فى تلوين الزيتزن وبرطمان صبغه حمراء،و 3 شيكاره صودا كاويه تستخدم فى تسوية الزيتون ،و 2 برطمان زيتون 8 كجم ،و3 كجم عبوة بلاستيك بإجمالى وعبوة بلاستيك بها 6 كجم زيتون ،وعبوة 7 كجم زيتون تحت التجهيز.

وتحرر بذلك المحضر رقم 18365 جنح مركز بنها لسنة 2013 وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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