أخصائية علاج طبيعى: ممارسة الرياضة يوميا تعالج الضغوط النفسى

الضغوط النفسية والعصبية والتى أصبح الجميع يعانى منها ونتج عنها شعور الإنسان بالملل والإحساس بالزهق طوال اليوم، فهل هناك أمور طبيعية يمكن للإنسان أن يفعلها تجعله يخفف من الضغوط النفسية؟.

تؤكد الدكتورة أسماء الطنانى، أخصائية العلاج الطبيعى عضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، أن هناك علاقة وثيقة بين الضغط النفسى stress والإصابة بأمراض مختلفة منها النفسى وحتى الجسدى، فالإنسان الذى يشعر بضغوط نفسية يشعر دائما بوجود الآلام بأنحاء جسمه المختلف، وذلك يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات ومشكلات النوم والعصبية الزائدة عن اللزوم.

وقالت أسماء "كما أن الضغوط النفسية تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب. كما إنه يصيب أغلب الأشخاص بارتفاع الضغط المزمن ويزيد من نسبة معدلات الإصابة بأمراض القلب المختلفة والإصابة بالجلطات المتنوعة بل ويؤدى الأمر أحياناً إلى الإصابة بمرض السرطان".

ومن أهم أسباب الضغط النفسى الضغوطات الحياتية اليومية وأحداث الحياة التى باتت سريعة. كما أن الإحداث اليومية والتى تشهدها مصر حاليا من اشتباكات وسقوط قتلى، كما أن الحياة الاقتصادية المتقلبة تجعل الإنسان أكثر قلقا وعرضه لضغط النفسى.

ومن أهم أعراض الضغط النفسى، العصبية الزائدة واضطرابات النوم ليلاً وعدم القدرة على وضع القرارات الصائبة فى مكانها الصحيح والصداع والشعور بالخوف المرضى وأحياناً حدوث دوخة غير مبررة بسبب فسيولوجى، وحدوث صداع شديد.

وقالت أسماء "من أهم طرق علاج الضغط النفسى هو ممارسة الرياضة بشكل دائم، يومياً أو ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة فى اليوم، تصل حتى 250 دقيقة فى الأسبوع."

وعللت أسماء ذلك بأن ممارسة الرياضة ترفع من معدلات مادة الإندورفين فى المخ مما يزيل آثار الضغط النفسى، وهذا يحدث مع أنواع كثيرة من الرياضات أهمها رياضة الجرى ورياضة التنس.

كما أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تقوم بتحسين الحالة المزاجية للفرد، كما أنها ترفع من مستويات شعوره بالثقة فى نفسه، وبالتالى القدرة على التحكم فى الضغط النفسى المحيط به.

ونصحت أسماء القراء بضرورة تغيير روتين الحياة اليومى، كالذهاب فى نزهة مع العائلة وعمل الأشياء التى يحبها الفرد، وكذلك لعب رياضة اليوجا وهى تعمل على تنقية المخ وتصفيته من الضغوطات.

وقالت أسماء إن من أشهر وضع لممارسة رياضة اليوجا للحصول على الاسترخاء هو الجلوس أرضاً فى وضع القرفصاء ووضع كفى اليدين عند الركبتين، كل يد فوق القدم التى تقابلها، والتركيز فى نقطة واحدة أو إغماض العينين وإبعاد أى أفكار عن المخ ويمكن العد من 1-100 أو من 1-1000 داخل المخ دون تحريك الشفاه والاستمرار هكذا لمدة ثلث ساعة أو ساعة، وستساعد هذه الرياضة على التخلص من الضغوطات النفسية اليومية بشكل ملحوظ.