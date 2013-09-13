دراسة:38 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً تحمى السيدات من سرطان الرحم

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر سبتمبر الحالى عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن التمارين الرياضية والأنشطة البدنية وتأثيرها على صحة السيدات.

وأشارت الدراسة، والتى أشرف عليها باحثون من الكلية الملكية بلندن، إلى أن ممارسة 38 دقيقة من التمارين الرياضية والأنشطة البدنية بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الرحم إلى النصف، مع ضرورة الحفاظ على الوزن الصحى وتجنب الإصابة بفرط الوزن، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية، خاصة أن سرطان بطانة الرحم يعد من أكثر السرطانات شيوعاً التى تصيب السيدات.

وأضافت الدراسة أن تناول السيدات لمشروب القهوة بشكل منتظم يساهم أيضاً فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الرحم، ولكننا لا يمكن أن نعتبرها وسيلة كافية للوقاية على حد قول القائمين على الدراسة.

وذكر الباحثون أن حوالى 56% من السيدات بالمملكة المتحدة يمارسن الرياضة 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة خمسة أيام بالأسبوع، وهو أقل من الحد الأدنى الموصى به خلال الدراسة، وكما أن 39% منهم فقط يتمتعون بوزن صحى، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.