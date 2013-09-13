دراسة: الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى من النساء

كشفت دراسة أن الرجال أكثر إصابة بحصى الكلى من النساء، وأن الأشخاص الذين يعانون من التهابات فى المسالك البولية أو اضطرابات فى الكلى أكثر عرضة لتكون حصى الكلى لديهم، ولكن السبب الأساسى لتشكل الحصى فى الكليتين هو عدم استهلاك كميات كافية من السوائل حسب ما جاء على عربية نت.

> وتتكون حصى الكلى من أملاح ومعادن يشكل البول مصدرها، تتبلور لتشكّل حصى صغيرة. وقد تكون الحصى صغيرة بحجم حبيبات الرمل، أو كبيرة بحجم كرة الغولف، ومن الممكن أن تبقى الحصى داخل الكليتين أو أن تتحرك إلى خارج الجسم بواسطة الجهاز البولى.

> وتتسبب الحصى فى ظهور ألم مفاجئ وحاد عند تحركها إلى خارج الكليتين باتجاه المثانة، والشعور بأوجاع فى أحد الجانبين أو فى تجويف البطن، وقد يميل لون البول إلى الأحمر أو الوردى، إضافة إلى الشعور بالغثيان والقيء.

> وعادة ما تكون حصى الكلى صغيرة ولا تحتاج إلى تدخل جراحى، إلا إذا كانت عالقة داخل المسالك البولية.

> وللوقاية من الإصابة بحصى الكلى، يجب الحرص على تناول كميات كافية من المياه يومياً، والابتعاد عن المأكولات المالحة، حيث أن الملح يدرّ الكالسيوم من الجسم ويحبس المياه، وتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاى.

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