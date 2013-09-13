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بالصور.. ننشر تفاصيل استخراج أطباء قنا سيخا حديديا من رقبة طالب

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بالصور.. ننشر تفاصيل استخراج أطباء قنا سيخا حديديا من رقبة طالب بالصور.. ننشر تفاصيل استخراج أطباء قنا سيخا حديديا من رقبة طالب

أكد الدكتور كرم مسلم عيسى، رئيس قسم جراحة القلب، أن من قام بإنقاذ طالب بعد إزالة سيخ حديد مسلح سمكه 4 مللى من جسده هم فريق طبى من مستشفى الجامعى بقنا وليس من المستشفى العام.

وتابع "مسلم": رئيس الفريق الطبى الذى أجرى العملية الجراحية للشاب المصاب بالسيخ الحديدى، أن السيخ اخترق الرقبة حتى أسفل الصدر مروراً بالأعصاب والقصبة الهوائية ومنطقة الرقبة والمرىء وبجوار القلب، وكلها مناطق حساسة للغاية، فأى خطأ بسيط فى تحريك السيخ الحديدى، كان من الممكن يودى بحياة الشاب لا قدر الله مضيفا أن العملية الجراحية استمرت 3 ساعات متواصلة.

وأكد أن وضع السيخ فى المريض كان منظرا غريبا للجميع وحدثا غريبا بالنسبة للجميع، مشيرا إلى أن الفريق الطبى ضم كلا من الدكتور يوسف شيبة الحمد، والدكتور أحمد فرغل، والدكتور أحمد كمال، والدكتور أحمد مختار "تخدير".

وأشار الدكتور مسلم، إلى أن المريض بدأ يتعافى بعد خروجه من غرفة العمليات، لكنه سوف يظل تحت الملاحظة لفترة لمتابعة حالته الصحية.
> كان محمود عبد الراضى طالب من قرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة قد سقط فوق سيخ حديدى 4 مللى، فاخترق جسده من منطقة الرقبة حتى أسفل الصدر.

وقال أحد أقارب المريض أن البداية كانت مع سقوط محمود من أعلى الدور الثانى على أحد الأعمدة، فاخترق جسده سيخ حديدى مسلح 4 مللى، بداية من يمين الرقبة حتى أسفل الصدر من اليسار، وأصبح معلق فى وسط السيخ، فقام أحد الأشخاص بإحضار مقص حديدى وقص السيخ الحديدى من الأسفل حتى يتم انتزاع محمود، وبعدها تم نقله لمستشفى نقاده التى طالبت بتحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، ولكننا فضلنا مستشفى قنا الجامعى مضيفا أن من تولى إجراء العملية فريق طبى من أكفأ الأطباء بمستفى الجامعة فى مقدمتهم الدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة الصدر والقلب بالمستشفى.


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