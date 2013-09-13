قافلة "القيم الإنسانية والتعايش السلمي" لعلماء الأزهر والأوقاف تصل الإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 48 دقيقة

استقبلت الإسماعيلية، ظهر اليوم، قافلة "القيم الإنسانية والتعايش السلمي" لعلماء مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف لدعم التعايش ونبذ العنف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف.

وأكدت القافلة، في بيان رسمي، أنها ستزور محافظات مصر جميعها أسبوعيا، لإبراز سماحة الإسلام وسعة أفقه، ويخطب علمائها في عدد من المساجد المتناثرة بغرض نشر قيم وتعالين الدين الإسلامي.

ويؤكد علماء القافلة على التمسك بالقيم الإنسانية والالتزام بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي ترتقي بها المجتمعات.

وضمت قافلة الإسماعيلية، الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأسـتاذ بجامعــة الأزهر، والدكتور نادي حسين عبد الجواد، الأسـتاذ بجامعــة الأزهر، والدكتور محمد عبد العاطي عباس، الأستاذ بجامعــة الأزهر، والدكتور رمضان عبد العزيز محمد الأستاذ بجامعــة الأزهـر، والدكتور رمضان محمود حسان، أستاذ بجامعــة الأزهر.