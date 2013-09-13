وداعاً أسبوع نيويورك .. مرحباً أسبوع لندن

ها هو أسبوع نيويورك للموضة يُطفئ أنواره، ويُسدل الستار على آخر عروضه، لينتقل صنّاع الموضة بعدها إلى عاصمة الضباب لندن، التي تبدأ مشوارها اليوم مع خمسة أيّام حافلة بالابتكار والإبداع. ولكن قبل أن نودّع نيويورك، لا بدّ من أن نتوقّف عند أبرز ما قدّمه المصمّمون وما رسموه لموضة الصيف والربيع المقبلين، ونضع بين يديك بعضاً من ملامح واتجاهات هذا الأسبوع، الذي سيؤثر حتماً في كلّ ما ستعرضه "فترينات" الموضة في موسمي الربيع والصيف المقبلين:

•عودة قوية لموضة الستينات بكلّ ألوانها وزخرفتها.

•اللعب على ثنائيّة تضاد وانسجام الأسود والأبيض.

•ظهور الحقائب التي على شكل صندوق Boxy Bag.

•التركيز على الأحذية ذات الشرائط التي تُربط على السّاق والأخرى المصنوعة من الجلود المزخرفة والمنقوشة.

•الرجوع إلى موضة شعر الستينات، حيث الدبابيس والتزيينات التي تؤطّر التسريحة.

•ظهور الكثير من العارضات بطلاء شفاه أحمر قانٍ، مع الابتعاد عن مكياج الوجه الفاقع، أي أنّ الشفاه ستكون هي أبرز ما يجلب النظر في الوجه.

•وأخيراً، فإنّ اللونين الذهبيّ والفضيّ كانا القاسم المشترك لكثير من الطلات.

وإليك أبرز ملامح هذا الأسبوع الذي نودّع صخبه، لننتقل بك لاحقاً إلى أسبوع لندن، الذي بدأ بإضاءة أنواره.

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