برعاية محمد بن زايد .. عرس جماعي لمئة عريس

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حضر الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة يرافقه خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة حفل العرس الجماعي الثالث الذي ضم 100عريس من أبناء منطقة المدام والمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة وعدد من مدن مناطق الدولة والذي أقيم في خيمة الأعراس بمنطقة المدام.

كما حضر الاحتفال راشد المحيان عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى وشلهوب بن سليم الكتبي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات العرس الجماعي وعوض بن سليم الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد من أعيان المنطقة ولفيف كبير من المدعوين وأقارب العرسان.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على دعم المبادرات المجتمعية الوطنية التي تؤدي إلى بناء أسرة متماسكة وصالحة تكون لبنة جديدة وقيمة لبنيان مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن شكره للقائمين على الحفل وأعضاء اللجنة المنظمة للعرس الجماعي الثالث في المدام لما بذلوه من جهد ساهم في نجاح الحفل وإضفاء الفرح والبهجة في نفوس الجميع.

ومن جانبه عبر شلهوب بن سليم الكتبي نيابة عن أعيان المنطقة وذوي العرسان عن سعادتهم برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للحفل وأثنى على حضور ومشاركة الشيخ محمد بن سعود القاسمي وخميس بن سالم السويدي ابتهاج وفرحة أهالي المشاركين بالعرس الجماعي الثالث. وقال الكتبي إن الحفل ظهر بالشكل اللائق وأن جميع المشاركين فيه سواء من العرسان أو أهاليهم من مختلف إمارات الدولة عبروا عن سعادتهم بهذه الاحتفالية.

وأشار إلى أن الاحتفال يعد مناسبة خاصة لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمساعدة شباب الإمارات على تقليل تكاليف الزواج بشكل عام والأعراس بشكل خاص والتوجيه الدائم بإقامة الأعراس الجماعية .

ورفع المشاركون في العرس الجماعي الثالث لمنطقة المدام أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرعايته ودعمه العرس الجماعي الثالث الذي يجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم كافة أشكال الدعم المختلفة للأعراس الجماعية وللمقبلين على الزواج من أبناء الوطن.