ضبط متهمين بقتل صائغ بالجيزة

تمكنت أجهزة المباحث بالجيزة من كشف غموض العثور علي جثة فرج مكين متري 35 سنة صائغ ومقيم بالحوامدية ملقاة أعلي الطريق الدائري دائرة القسم وبها سجحه بالجهة اليمني من الجبهة وآثار نزيف بالأنف والأذن .

حيث تبين ان مرتكبي الحادث كل من بلال عبد الواحد محمد عثمان 23 سنةعاطل ومقيم 35 شارع طارق شبيطه ــ الكنيسة دائرة القسم و نور عبد الواحد محمد عثمان سن 25 عتال ومقيم بذات العنوان و حسن عوض حسن الكرار وشهرته ” حسن سوكة ” سن 25 نقاش ومقيم شارع أبناء الغربية – الثلاثيني الجديد – دائرة القسم و أحمد محمد قاسم وشهرنه ” أحمد شرارة ” سن 25 عاطل ومقيم – الخانكة بالقليوبية .

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم – إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول بسبب معاملات مالية بين المجني عليه والمتهمان الأول والثاني وقيامه وتسليمهما مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية والحصول من أهليتهما علي إيصالات أمانة بتلك المبالغ ، وصباح يوم الحادث توجه المجني عليه لمنزل المتهمان ا لتحصيل الأرباح فعقدوا العزم علي التخلص منه وسرقته حيث قاموا بتهديده بطبنجة صوت ” تم ضبطها بإرشاد الثاني ” وتوثيقه والتعدي عليه وكتم أنفاسه حتي فارق الحياة وإستولي الرابع علي دبلته الذهبية وتصرف فيها بالبيع بمحل صاغة بالمرج وإستولي الأول علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي وإستعانوا جميعاً بصديق للمتهم الثالث يدعي إسلام زلطه – سائق توك توك – ” جاري تحديده وضبطه ” وقاموا بنقل الجثة من مسكن الأول والثاني لمكان العثور عليها .

أرشد المتهمون عن مكان إخفائهم للمسروقات وأماكن تصريفها لدي عملائهم – حيث تم ضبطها وتحرر عن ذلك محضر أحوال ملحقاً للمحضر الأصلي – وجاري العرض على النيابة .