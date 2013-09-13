أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط متهمين بقتل صائغ بالجيزة

Google+ Print
ضبط متهمين بقتل صائغ بالجيزة ضبط متهمين بقتل صائغ بالجيزة

تمكنت أجهزة المباحث بالجيزة من كشف غموض العثور علي جثة فرج مكين متري 35 سنة صائغ ومقيم بالحوامدية ملقاة أعلي الطريق الدائري دائرة القسم وبها سجحه بالجهة اليمني من الجبهة وآثار نزيف بالأنف والأذن .

حيث تبين ان مرتكبي الحادث كل من بلال عبد الواحد محمد عثمان 23 سنةعاطل ومقيم 35 شارع طارق شبيطه ــ الكنيسة دائرة القسم و نور عبد الواحد محمد عثمان سن 25 عتال ومقيم بذات العنوان و حسن عوض حسن الكرار وشهرته ” حسن سوكة ” سن 25 نقاش ومقيم شارع أبناء الغربية – الثلاثيني الجديد – دائرة القسم و أحمد محمد قاسم وشهرنه ” أحمد شرارة ” سن 25 عاطل ومقيم – الخانكة بالقليوبية .

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم – إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول بسبب معاملات مالية بين المجني عليه والمتهمان الأول والثاني وقيامه وتسليمهما مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية والحصول من أهليتهما علي إيصالات أمانة بتلك المبالغ ، وصباح يوم الحادث توجه المجني عليه لمنزل المتهمان ا لتحصيل الأرباح فعقدوا العزم علي التخلص منه وسرقته حيث قاموا بتهديده بطبنجة صوت ” تم ضبطها بإرشاد الثاني ” وتوثيقه والتعدي عليه وكتم أنفاسه حتي فارق الحياة وإستولي الرابع علي دبلته الذهبية وتصرف فيها بالبيع بمحل صاغة بالمرج وإستولي الأول علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي وإستعانوا جميعاً بصديق للمتهم الثالث يدعي إسلام زلطه – سائق توك توك – ” جاري تحديده وضبطه ” وقاموا بنقل الجثة من مسكن الأول والثاني لمكان العثور عليها .

أرشد المتهمون عن مكان إخفائهم للمسروقات وأماكن تصريفها لدي عملائهم – حيث تم ضبطها وتحرر عن ذلك محضر أحوال ملحقاً للمحضر الأصلي – وجاري العرض على النيابة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا