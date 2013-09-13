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الخبراء يؤدون غدا اليمين فى قضية محاكمة “الجلاد” بتهمة نشر قائمة اغتيالات كاذبة

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الخبراء يؤدون غدا اليمين فى قضية محاكمة “الجلاد” بتهمة نشر قائمة اغتيالات كاذبة الخبراء يؤدون غدا اليمين فى قضية محاكمة “الجلاد” بتهمة نشر قائمة اغتيالات كاذبة

تنظر غدا السبت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد محمود، وحضور بدر مروان وكيل النائب العام، وأمانة سر عمرو عبد العزيز وزكرريا مبسوط، القضية المتهم فيها مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وأحمد الخطيب، المحرر بالجريدة، بنشر أخبار غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها وتكدير الأمن العام.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت ندب خبراء لفحص القضية وقدرت قيمة اداء مهمة الخبراء بمبلغ 1000 جنيه كرسوم أمانة للخبير، وحددت جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الرسم، وجلسة 14 سبتمبر فى حالة سداد الرسوم لحضور الخبير وتسليمه الاسطوانة المدمجة وحلفانه اليمين الققانونى لفحصها، وحددت المحكمة المحكمة جلسة 30 نوفمبر المقبل لتسلم التقرير النهائى للخبير بفحص وتفريغ محتوى الاسطوانة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة «الوطن» عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها، خلافًا للحقيقة، وجود محرر بقائمة أسماء بـ100 شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت بمدينة نصر، وذلك خلافًا للواقع.

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