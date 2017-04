بالصور:عاصي وشيرين وصابر يحتفلون بعيد ميلاد كاظم

احتفل فريق برنامج The Voice بعيد ميلاد الفنّان كاظم الساهر في ستوديو البرنامج، إذ فوجىء الفنان بأكثر من قالب حلوى مزّينة بالشموع تدخل إلى الستوديو حيث كان يصوّر إحدى حلقات البرنامج.

وقد حضر الاحتفال فريق عمل البرنامج وزملاء كاظم في لجنة تحكيم The Voice شيرين، صابر الرباعي وعاصي الحلاني، الذين غنّوا للساهر في عيده، وتمنّوا له العمر المديد، وقابلهم هو بابتسامته الخجولة وشكرهم على المفاجأة الجميلة.

يذكر أنّ الساهر حظي العام الماضي باحتفال في كواليس The Voice.

يبقى أن نذكر أن تصوير البرنامج مستمر في بيروت، وأنّ البرنامج سيعرض قريباً على شاشة MBC.

"سيدتي نت" تتقدّم بأحر التهاني من كاظم بمناسبة عيد ميلاده وتتمنّى له العمر المديد.

