شفاء زوجة يحيى الفخراني من ورم في الأمعاء

تماثلت الكاتبة الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني للشفاء التام، بعد إصابتها بورم في الأمعاء تبيّن أنّه كان حميداً، وقد تمّ استئصاله.

ومن المقرّر أن يصطحب الفخراني زوجته إلى الساحل الشمالي لقضاء فترة النقاهة هناك.

الجدير ذكره أنّ هناك مشروع سيجمع قريباً بين الزوجين لميس والفخراني وهو مسلسل "محمد علي"، الذي يرصد حقبة حكم محمد علي لمصر.

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