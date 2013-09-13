دوللي ونيكول وأصالة على خطى أحلام

هل هو إعلان عن مشاعر صادقة، أو مجرّد نوع من البريستيج تحاول النجمات إضفاءه على حياتهن الخاصة من خلال إعلان طقوس الحب لأزواجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

فقد تحوّلت صفحات الفنانات الخاصة إلى منابر لإعلان مشاعرهن الجياشة لأزواجهن، على خطى الفنانة أحلام التي اعتادت مغازلة زوجها على "تويتر"، رغم انتقاد البعض لها.

الفنانة نيكول سابا عايدت زوجها الفنان يوسف الخال بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة لها وهي تقبله وكتبت" Happy birthday يا عمري ويا حبي ويا أحلى أب، الله يخليلي أياك أنا وبايبي نونا.. بحبك".

فردّ عليها يوسف قائلاً " كنت احلم طول عمري انو طير..تحقق حلمي و طرت مع أحلى زوجة وأحلى بنت. بشكركن على تمنياتكن..أحلى عالم إنتو".

بدورها، قامت الممثلة دنيا سمير غانم بكتابة معايدة لزوجها في يوم ميلاد :": "كل عام وأنت بخير زوجي الرائع.. ربنا يحميك لي".

الفنانة دوللي شاهين أيضاً احتفلت بعيد ميلاد زوجها المخرج باخوس علوان على "تويتر" و"فيس بوك" فأهدته كلمات غزل، على طريقة أصالة نصري التي احتفلت بعيد زوجها المخرج طارق العريان فأغدقته بعبارات من الحب على صفحتها الشخصية على "تويتر".

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