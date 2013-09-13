أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما سبب استبعاد شيرين من فوازير رمضان؟

Google+ Print
ما سبب استبعاد شيرين من فوازير رمضان؟ ما سبب استبعاد شيرين من فوازير رمضان؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، قال المنتج اللبناني صادق الصباح لـ"سيدتي نت" إنّ مشروع الفوازير الذي كان من المقرر أن تقدّمه الفنّانة توقف تماماً، موضحاً أنّ العمل إن كان سيتم فسيكون دون وجود شيرين.
ونفى الصباح أن يكون قد صرّح في وقت سابق، أنّ شيرين لا تصلح لتقديم الفوازير، موضحاً أنّ تصريحاته تمّت فبركتها وقال "شيرين على رأسي وعيني وأنا أحترمها كفنّانة".
من جهة ثانية، رفض الصباح الحديث عن أسباب إبعاد شيرين عن فوازير "حبشتكانات"، موضحا أنّ ثمّة سبب لن يعلنه، وأنّه لم يختر بعد الفنانة التي ستخوض التجربة.
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي قالت فيه شيرين في تصريح سابق لها مع "سيدتي نت"، إنها سعيدة بهذه التجربة لأنها كانت ستعوّض من خلالها فشلها في أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، وقالت حينها إنها لا تريد أن يتذكّرها الجمهور بهذا العمل الذي وصفته بالفاشل.

تابعوا أيضا:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار شيرين  عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "