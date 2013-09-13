ما سبب استبعاد شيرين من فوازير رمضان؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، قال المنتج اللبناني صادق الصباح لـ"سيدتي نت" إنّ مشروع الفوازير الذي كان من المقرر أن تقدّمه الفنّانة شيرين توقف تماماً، موضحاً أنّ العمل إن كان سيتم فسيكون دون وجود شيرين.

ونفى الصباح أن يكون قد صرّح في وقت سابق، أنّ شيرين لا تصلح لتقديم الفوازير، موضحاً أنّ تصريحاته تمّت فبركتها وقال "شيرين على رأسي وعيني وأنا أحترمها كفنّانة".

من جهة ثانية، رفض الصباح الحديث عن أسباب إبعاد شيرين عن فوازير "حبشتكانات"، موضحا أنّ ثمّة سبب لن يعلنه، وأنّه لم يختر بعد الفنانة التي ستخوض التجربة.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي قالت فيه شيرين في تصريح سابق لها مع "سيدتي نت"، إنها سعيدة بهذه التجربة لأنها كانت ستعوّض من خلالها فشلها في أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، وقالت حينها إنها لا تريد أن يتذكّرها الجمهور بهذا العمل الذي وصفته بالفاشل.

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