بالفيديو:كيف تتخلّصين من الكيلوغرامات الزائدة في الأرداف؟

تعاني حوالى 90% من السيّدات من تراكم الشّحوم في منطقة الأرداف، ما يشوّه أجسامهن ويخلّ في تناسقها.

المعالجة الغذائيّة "كريستال أبي عاصي" تطلع قارئات "سيدتي نت" على نصائح عمليّة للتخلّص من الوزن الزائد في هذه المنطقة، علماً أنّ هذه المشكلة تنتج عن احتباس كميّة مياه عالية في الجسم، ما يُسبّب شعوراً بالانتفاخ، خصوصاً في الصيف.

وتنصح، في هذا الإطار، بـ:

ـ الإكثار من شرب المياه التي لا تحتوي على كميّة عالية من الصوديوم، وذلك بمعدّل لا يقلّ عن لترين في خلال اليوم.ومن المفضّل أن يُشرب كوبين من الماء المضاف إلى كلّ منهما شريحة من الليمون الحامض، عند الصباح.

ـ تناول الخضر والفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف كالشمّام والليمون والبندورة، وذلك لمنع احتباس الماء داخل الجسم.

- تخفيف كميّة الملح المضافة إلى الأطعمة.

_ استخدام بذور الكرفس في الطهو، ما يساعد في تخفيف احتباس الماء في الجسم والقدمين.

- شرب الشاي الأخضر لما يتمتّع به من فوائد، وخصوصاً أنّه يُساعد في إحراق الدهون، وذلك بمعدّل 3 أكواب في اليوم.

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