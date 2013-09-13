“القرضاوى” من قطر: مصر تحارب الإسلام..ويجب على الجنود والضباط ألا يطيعو قادتهم

دعا الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصريين إلى الخروج من المنازل من أجل الوقوف إلى جانب الإسلاميين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ،والدفاع عنهم ، قائلا “اخرجوا من منازلكم للدفاع عن إخوانحكم ، والا فلن تجدوا لقمة العيش، فالإنقلابيين سيظلون وراءكم حتى يخربو منازلك”.

وواصل القرضاوي تحريضه لأفراد الجيش والشرطة ، بألا يستمعوا لأوامر قاداتهم ، والذي وصفهم بالظلمة، قائلا” لا تقتلوا اخ لكم، فالصهاينة يمدحون السيسى لأنهم لم يجدوا مثله”.

وأوضح “القرضاوى” فى كلمته بخطبة الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة، إن الرئيس السابق محمد مرسى جاء بانتخابات حرة واختاره الشعب، ليصبح أول رئيس يأتى بحرية الشعب الكاملة، مشيرًا إلى أن وضع الرئيس محمد مرسى الآن لا يعد اعتقالا ، مؤكدا أن عدم استطاعة أفراد عائلته رؤيته او زيارته يجعله “مختطفا” وليس معتقلا.

وأضاف القرضاوى: ” مصر هى الدولة التى طالما رفعت راية الإسلام، وخرج منها العلماء للدعوة ، ولكنها الآن هى التى تحارب الإسلام”.

وأشار القرضاوى إلى أن القوات المسلحة تسلمت الحكم ، ورفضت إلا أن تكيد للشعب كيدا،على حد وصفه، قائلاً: “ظهر شخص وقال ان الشعب فوضنى، كيف يهدم هذا كله، كيف يأتى بتاريخ أمة، ويهدمها هكذا”.