أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

صيف عصريّ بإطلالات جلديَّة

Google+ Print
صيف عصريّ بإطلالات جلديَّة صيف عصريّ بإطلالات جلديَّة

وصلنا إلى نهاية فصل الصيف، ويبدو أنَّ حرارة الأجواء في الفترة الماضية لم تقف في طريق تألُّق النَّجمات بأزياء مصنوعة من الجلد، سواءً كانت تنانير، أو فساتين كوكتيل ، أو حتى فساتين للسَّهرات الأنيقة.
كان الجلد من الخامات المفضَّلة لدى النَّجمة الجريئة Miley Cyrus، فقد ظهر في جميع إطلالاتها تقريبًا، أمَّا الممثِّلة Sandra Bullock فقد أدخلته في إطلالاتها الجميلة بطريقتين مختلفتين: أحدهما في تنورة جلديَّة قصيرة نسَّقتها مع قميص أسود ناعم، والأخرى كانت بفستان عصريّ أنيق من الجلد الأسود، كما
ارتدت الممثِّلة السمراء الجميلة Jennifer Hudson تنورة جلديَّة ذات تصميم عصريّ أنيق مع توب باللون الأبيض والأسود من "Dior" في حفل "VMAs " مؤخّرًا، وقد كانت من الإطلالات التي نالت استحسان الجمهور في شبكات التَّواصل الاجتماعي.
لا تدعي الأجواء الدافئة تحرمكِ من التألُّق بالأقمشة الجلديَّة، ولكن احرصي على اختيار الخامات الخفيفة والمناسبة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي