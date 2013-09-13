صيف عصريّ بإطلالات جلديَّة

وصلنا إلى نهاية فصل الصيف، ويبدو أنَّ حرارة الأجواء في الفترة الماضية لم تقف في طريق تألُّق النَّجمات بأزياء مصنوعة من الجلد، سواءً كانت تنانير، أو فساتين كوكتيل ، أو حتى فساتين للسَّهرات الأنيقة.

كان الجلد من الخامات المفضَّلة لدى النَّجمة الجريئة Miley Cyrus، فقد ظهر في جميع إطلالاتها تقريبًا، أمَّا الممثِّلة Sandra Bullock فقد أدخلته في إطلالاتها الجميلة بطريقتين مختلفتين: أحدهما في تنورة جلديَّة قصيرة نسَّقتها مع قميص أسود ناعم، والأخرى كانت بفستان عصريّ أنيق من الجلد الأسود، كما

ارتدت الممثِّلة السمراء الجميلة Jennifer Hudson تنورة جلديَّة ذات تصميم عصريّ أنيق مع توب باللون الأبيض والأسود من "Dior" في حفل "VMAs " مؤخّرًا، وقد كانت من الإطلالات التي نالت استحسان الجمهور في شبكات التَّواصل الاجتماعي.

لا تدعي الأجواء الدافئة تحرمكِ من التألُّق بالأقمشة الجلديَّة، ولكن احرصي على اختيار الخامات الخفيفة والمناسبة.