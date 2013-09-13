اختاري الوردي لإطلالة حالمة

الحكايات الوردية تروي قصص بطلات تنضح رقة وأنوثة وتختال بكل أناقة على صفحاتنا هذا الأسبوع...

التصوير خاص بـ "سيدتي":

- محررة الموضة: Roberta Resta

- تصوير: Sandrine Dulermo & Michael Labica

- ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Chanel.

- تصفيف شعر: Craig Marsden

الصورة رقم 1:

- توب وتنورة باللون الوردي الفاتح وسوار من المعدن الفضي جميعها من Celine.

- الصورة رقم 2:

- ثوب طويل من المخمل الزهري من Nina Ricci.

- كاب باللون الوردي من John Rocha.

- عقد تزينه أحجار الشوارفسكي من Sharouk.

الصورة رقم 3:

- ثوب وردي مطبع بالأسود.

- عقد معدني.

الإثنان من Lanvin.

- صندل ذو كعب مرتفع من Casadei.

الصورة رقم 4:

- ثوب من الفرو باللون الوردي الفاتح من Blumarine.

- حقيبة باللون الوردي من Jimmy Choo.

- نظارات وردية من Dita.

الصورة رقم 5:

- ثوب مطبع من Preen.

- معطف من الجلد باللون الوردي من Marni.

- بوتس باللون الأسود من Chanel.