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اختاري الوردي لإطلالة حالمة

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اختاري الوردي لإطلالة حالمة اختاري الوردي لإطلالة حالمة

الحكايات الوردية تروي قصص بطلات تنضح رقة وأنوثة وتختال بكل أناقة على صفحاتنا هذا الأسبوع...

التصوير خاص بـ "سيدتي":
- محررة الموضة: Roberta Resta
- تصوير: Sandrine Dulermo & Michael Labica
- ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Chanel.
- تصفيف شعر: Craig Marsden

الصورة رقم 1:
- توب وتنورة باللون الوردي الفاتح وسوار من المعدن الفضي جميعها من Celine.
- الصورة رقم 2:
- ثوب طويل من المخمل الزهري من Nina Ricci.
- كاب باللون الوردي من John Rocha.
- عقد تزينه أحجار الشوارفسكي من Sharouk.

الصورة رقم 3:
- ثوب وردي مطبع بالأسود.
- عقد معدني.
الإثنان من Lanvin.
- صندل ذو كعب مرتفع من Casadei.

الصورة رقم 4:
- ثوب من الفرو باللون الوردي الفاتح من Blumarine.
- حقيبة باللون الوردي من Jimmy Choo.
- نظارات وردية من Dita.

الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع من Preen.
- معطف من الجلد باللون الوردي من Marni.
- بوتس باللون الأسود من Chanel.

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سيدتي