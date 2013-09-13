أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

ورق العنب:طبق جواد العلي المفضّل

Google+ Print
ورق العنب:طبق جواد العلي المفضّل ورق العنب:طبق جواد العلي المفضّل

مدة الطهي: ساعة ونصف
مدة التحضير: ساعة
المقادير:
- ثلث كيلوغرام من ورق العنب الأخضر
- نصف كيلوغرام من لحمة الكستلاتة الغنم
- نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة للحشوة
- 1 حبّةّ بصل مفرومة ناعم
- رشّة من الملح
- رشّة من البهار الأسود
- رشّة من السمّاق
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- 1 حبّة من الطماطم مقطّعة الى مكعبات صغيرة
- نصف كوب من البقدونس المفروم
- 1 كوب ونصف من الأرز الأبيض
- نصف كوب من عصير الليمون الحامض
- 5 أوراق من الغار
- 1 حبّةّ من الجزر
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحبّ
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير:
1- يسخّن الماء على النار وتضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون ويترك الماء حتى يغلي.
2- يغمر ورق العنب في الماء ويقلّب لمدة دقيقة واحدة، ثم يرفع منها ويوضع في ماء باردة ومن ثم يصفّى، ويترك جانباً حتى يبرد.

3- لتحضير الحشوة:
يخلط البصل المفروم مع الملح والبهار الاسود والسمّاق وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، وأخيراً تضاف اليه اللحمة المفرومة، ويمزج الخليط ويترك في البرّاد لمدة ساعتين حتى يتشرّب النكهات.
4- تخرج الحشوة من البرّاد وتضاف إليها الطماطم المقطّعة والبقدونس والأرز الأبيض المغسول والمصفّى جيداً، وتخلط من جديد.
5- يحشى ورق العنب بالحشوة، ويوضف في قدر عميق مع القليل من زيت الزيتون حتى لا يلتصق.
6- يترك على النار حوالي الساعة، ومن ثم يقدّم في طبق التقديم مع الكستلاتة الغنم.

لتحضير الكستلاتة الغنم:
1- تغسل اللحمة جيداً ومن ثم توضع في قدر مليء بالماء مع المطيّبات على نار متوسطة حتى النضوج.
2- ترفع عن النار ويتم التخلّص من المطيّبات، وتترك الكستلاتة على حدى الى حين الإستعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي