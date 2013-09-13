ورق العنب:طبق جواد العلي المفضّل

مدة الطهي: ساعة ونصف

مدة التحضير: ساعة

المقادير:

- ثلث كيلوغرام من ورق العنب الأخضر

- نصف كيلوغرام من لحمة الكستلاتة الغنم

- نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة للحشوة

- 1 حبّةّ بصل مفرومة ناعم

- رشّة من الملح

- رشّة من البهار الأسود

- رشّة من السمّاق

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 1 حبّة من الطماطم مقطّعة الى مكعبات صغيرة

- نصف كوب من البقدونس المفروم

- 1 كوب ونصف من الأرز الأبيض

- نصف كوب من عصير الليمون الحامض

- 5 أوراق من الغار

- 1 حبّةّ من الجزر

- نصف ملعقة صغيرة من الهيل

- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحبّ

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير:

1- يسخّن الماء على النار وتضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون ويترك الماء حتى يغلي.

2- يغمر ورق العنب في الماء ويقلّب لمدة دقيقة واحدة، ثم يرفع منها ويوضع في ماء باردة ومن ثم يصفّى، ويترك جانباً حتى يبرد.

3- لتحضير الحشوة:

يخلط البصل المفروم مع الملح والبهار الاسود والسمّاق وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، وأخيراً تضاف اليه اللحمة المفرومة، ويمزج الخليط ويترك في البرّاد لمدة ساعتين حتى يتشرّب النكهات.

4- تخرج الحشوة من البرّاد وتضاف إليها الطماطم المقطّعة والبقدونس والأرز الأبيض المغسول والمصفّى جيداً، وتخلط من جديد.

5- يحشى ورق العنب بالحشوة، ويوضف في قدر عميق مع القليل من زيت الزيتون حتى لا يلتصق.

6- يترك على النار حوالي الساعة، ومن ثم يقدّم في طبق التقديم مع الكستلاتة الغنم.

لتحضير الكستلاتة الغنم:

1- تغسل اللحمة جيداً ومن ثم توضع في قدر مليء بالماء مع المطيّبات على نار متوسطة حتى النضوج.

2- ترفع عن النار ويتم التخلّص من المطيّبات، وتترك الكستلاتة على حدى الى حين الإستعمال.