المجبوس:طبق راشد الماجد المفضّل

المقادير:

-500 غرام من الأرز المصري أو البسمتي

-600 غرام من صدر الدجاج

-ليتر من مرق الدجاج

-150 غراماً من اللحم المفروم

-75 غراماً من البصل المفروم ناعماً

-75 غراماً من الزيت النباتي

-قليل من البهارات (بهار حلو وملح وسبع بهارات وورقة غار وحب الهال)

مقادير الصلصة:

-75 غراماً من الزبدة

-75 غراماً من الطحين

للتزيين:

-150 غراماً من المكسّرات (لوز وصنوبر وفستق حلبي وكاجو)

طريقة التحضير:

1- في قدر توضع على النار، يقلى البصل بالزيت. ثم، يضاف الأرز والملح، ليقلّب بعدها لمدة خمس دقائق مع البهارات. ثم، يغمر بمرق الدجاج. يطهى هذا الخليط على نار هادئة، في طنجرة محكمة الإغلاق، وذلك لمدّة 20 دقيقة.

2- يدقّ صدر الدجاج ويتبّل بالملح والبهار الأبيض وزيت الزيتون، ويحشى بمقدار ثلاث ملاعق من الأرز الناضج، ثم يلفّ ويربط بواسطة خيط.

3- بعدها، يقلى الدجاج في مقلاة تحتوي على قليل من الزبدة وزيت الزيتون، حتى يصبح ذهبيّ اللون. ثم، يوضع في صينيّة داخل الفرن لمدّة ربع ساعة، لينزع الخيط بعدها، ويقطّع الدجاج، بشكل دائري.

4- لإعداد الصلصة: يقلى الطحين بالزبدة، بغية الحصول على عجينة خفيفة سمراء. ثم، يضاف ما تبقّى من مرق الدجاج، رويداً رويداً، مع التحريك بصورة مستمرة.

5- يسكب الأرز في طبق التقديم، ويزيّن بالمكسّرات المقلية، وإلى جانبه الدجاج والصلصة.

(هذه المقادير تكفي أربعة أشخاص).