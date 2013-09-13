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مسعد أبوفجر: سيناء هي مفتاح استقرار مصر الأول

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مسعد أبوفجر: سيناء هي مفتاح استقرار مصر الأول مسعد أبوفجر: سيناء هي مفتاح استقرار مصر الأول

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

أكد الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين، أنه لن يستطيع أحد أن يقيم إمارة إسلامية في سيناء، ولن يسمح أهل سيناء لهم بذلك؛ لأن الأهالي يطالبون بقدسية حدود ، أثناء الحديث عن طلباتهم في الدستور الجديد.

وقال أبوفجر، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة" على "MBC مصر"، إن سيناء هي مفتاح استقرار مصر الأول، وأشار إلى وجود تجاوزات في سيناء، وتضييق على الأهالي أثناء التمشيط الأمني من قبل الجيش، وتتعطل حياتهم اليومية كثيرا نتيجة للعمليات المستمرة. وعلى الرغم من طول المعركة مع الإرهاب إلا أنه توقع أن ينتهي العنف.

وأوضح أن ما تقوم به لجنة الخمسين، من تعديل للدستور، هو أول ورقة لتقوية جسد مصر ضد الإرهاب وإصلاح أحوال الدولة.

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