الأمن يغلق الشوارع حول «رابعة» ويكثف تواجده قبل مظاهرات أنصار «الإخوان»

عززت قوات الشرطة والجيش من تواجدها في محيط مسجد رابعة العدوية، وسط توقعات بأن تتجه إليه مسيرات لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن فعاليات ما سموه «جمعة الوفاء لدماء الشهداء».

وأغلقت القوات جميع الشوارع المؤدية إلى «رابعة العدوية»، كما أغلقت شارع جامعة الدول العربية المؤدي إلى ميدان مصطفى محمود.

ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» التابع لجماعة الإخوان، في بيان له لـ«الاحتشاد في كل شوارع مصر يومي الجمعة والسبت، تحت شعار الوفاء لدماء الشهداء»، ولم يشر التحالف في بيانه إلى ما إن كانت هناك مسيرات ستتجه نحو «رابعة العدوية» أو أماكن بعينها أم لا.

كان عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدد من الاتهامات، دعا، في كلمة صوتية مسجلة له أذاعتها قناة «الجزيرة مباشر مصر»، فجر الجمعة، الشعب للخروج في المظاهرات التي دعا لها تحالف دعم الشرعية، الجمعة والسبت، لـ«رفض الانقلاب»، حسب وصفه.