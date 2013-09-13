أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

معهد نظم المعلومات بالسويس: نرفض الضبطية القضائية

Google+ Print
معهد نظم المعلومات بالسويس: نرفض الضبطية القضائية معهد نظم المعلومات بالسويس: نرفض الضبطية القضائية

ناشد طلاب معهد السويس للنظم والمعلومات الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالى اليوم الجمعة عبر بيان لهم التراجع عن قرار الضبطية القضائية واصفينه بأنه تقييد للحريات والعودة للوراء .

وأضاف البيان ( ايماناً منا بحق الطالب في حريته داخل المعهد , ولأننا سنقف دائماً ضد أي مُقيد لحريتنا وضد كل من يريد العبث بأحلامنا في معهد حر ، ولأننا كنا وسنظل دائماً في صف الطلاب ممثلين لطموحاتهم ومدافعين عن حقوقهم نرفض الضبطية القضائية) .

وأكد الطلاب أنهم لن يسمحوا أن تم القاء القبض عليهم بشكل عشوائى والصاق بهم التهم ويطالبون بالتراجع عن القرار فى اسرع وقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا