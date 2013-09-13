معهد نظم المعلومات بالسويس: نرفض الضبطية القضائية

ناشد طلاب معهد السويس للنظم والمعلومات الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالى اليوم الجمعة عبر بيان لهم التراجع عن قرار الضبطية القضائية واصفينه بأنه تقييد للحريات والعودة للوراء .

وأضاف البيان ( ايماناً منا بحق الطالب في حريته داخل المعهد , ولأننا سنقف دائماً ضد أي مُقيد لحريتنا وضد كل من يريد العبث بأحلامنا في معهد حر ، ولأننا كنا وسنظل دائماً في صف الطلاب ممثلين لطموحاتهم ومدافعين عن حقوقهم نرفض الضبطية القضائية) .

وأكد الطلاب أنهم لن يسمحوا أن تم القاء القبض عليهم بشكل عشوائى والصاق بهم التهم ويطالبون بالتراجع عن القرار فى اسرع وقت.