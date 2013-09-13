“فودافون مصر” تطرح تطبيق لمحو الأمية عبر الأجهزة الذكية

أطلقت شركة فودافون مصر تطبيقها Vodafone Literacy رسمياً لنظام “أندرويد”، وهو التطبيق الذي يتيح استخدام الأجهزة الذكية في محو الأمية.

ويقدم التطبيق محتوى يمكن لأي مستخدم للأجهزة الذكية استخدامه لمحو الأمية عن من لا يجيدون القراءة والكتابة، سواء من محتوى تعليمي للحروف والأرقام أو عدد من التدريبات والاختبارات.

وتم إعداد محتوى التطبيق من قبل متخصصين من اساتذة الجامعات المصرية، وهم الأستاذ الدكتور عبد الهادي عبدالله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة هدي مصطفي عبد الرحيم، استاذ اللغة العربية بكلية التربية جامعة سوهاج.

وكشفت الشركة عن التطبيق ضمن مبادرة “العلم قوة” التي أطلقتها مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع للقضاء على الأمية في مصر قبل عام 2017، وقامت الهيئة المصرية القومية لتعليم الكبار باعتماد التطبيق كوسيلة فعالة للتدريس لمن لا يجيدون القراءة أو الكتابة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر بأن تطبيق محو الأمية تمت تجربته في عدد من فصول محو الأمية بالقاهرة من خلال مبادرة، وأشاد المستخدمون بسهولة استخدام التطبيق بعد تثبيته علي المحمول ودوره في جذب الراغبين في التخلص من الأمية.

وتعتزم الشركة توفير نسخ للتطبيق Vodafone Literacy خلال الفترة المقبلة لكافة منصات التشغيل، حيث تعمل فودافون على تطوير نسخة لكل من نظامي “ويندوز فون” وiOS، خاصة أن التطبيق يتوافر حالياً فقط على متجر “جوجل بلاي” وبشكل مجاني.