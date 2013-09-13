«الرياض»تزف البشرى ل «26» فائزاً بمركز «حياة مول» والتتويج.. الليلة

تحتفي جريدة «الرياض» مساء اليوم الجمعة ب 26 من فرسانها الذين تم اشتراكهم في حملة اشتراكات الرياض «مع الرياض أنت الرابح» حيث ابتسم لهم الحظ وفازوا بعدد من الجوائز القيمة ضمن هذه الحملة في السحب الرابع.

وتواصلت حملة اشتراكات الرياض خلال الأيام الماضية بتقديم عروضها الكبيرة والمميزة وسط حضور كبير من المشتركين الذين حرصوا على الاشتراك والتجديد في جريدتهم المفضلة من خلال الاحتفاء بالمشتركين والفائزين الجدد الذين دأبت الجريدة على تقديم عروضها الجاذبة والكبيرة حيث الجوائز الثمينة والتي قدمت من عالم الصفوة للعطورات ولوميير للمجوهرات والدولية للسفر والسياحة والصندوق الأسود وشركة الاتصالات السعودية.

عقود ألماس وحقائب عطورات فاخرة وتذاكر سفر دولية وأجهزة إلكترونية

وقد تم إجراء السحب الرابع لحملة الاشتراكات بجريدة الرياض.. في مركز حياة مول وذلك على العديد من الجوائز القيمة والثمينة المقدمة من شركاء النجاح في الحملة تقديراً منها لمشتركيها في ليلة تفاعل فيها الحضور بالفقرات الترحيبية بمشاركة عدد من الأطفال في جناح إدارة الاشتراكات بجريدة "الرياض" الذي شهد إقبالاً كبيراً من المشتركين للاشتراك أو لتجديد اشتراكاتهم لسنوات إضافية مع "الرياض" التي دأبت على الاهتمام بمشتركيها وتكريمهم والاحتفاء بهم في كل مناسبة من خلال حملاتها المستمرة مع شركائها قامت بالسحب على 26 مشتركاً من بداية هذه الحملة فازوا مع حملة "الرياض" بستة عقود ألماس مقدمة من لوميير للمجوهرات وست حقائب عطورات من عالم الصفوة وبرامج رحلات سفر سياحية لأوروبا وآسيا مع الإقامة مقدمة من الوكالة الدولية للسفر والسياحة وعدد كبير من الأجهزة الالكترونية المقدمة من الصندوق الأسود وأجهزة جوالات وقسائم شرائية مقدمة من شركة الاتصالات السعودية .

وقد شارك عدد من الأطفال في عملية السحب لاختيار الفائزين الذين حالفهم الحظ وهم:

صالح حمد الوسمي – فاز بجهاز لابتوب من الصندوق الأسود

مبارك بخيت آل ضيف الله الدوسري - فاز بجهاز لابتوب من الصندوق الأسود

فاطمة سعيد التوبي – فازت بجهاز لابتوب من الصندوق الأسود

عوض عواض المطيري - فاز بجهاز لابتوب من الصندوق الأسود

خالد فهد الشدوخي – فاز جوال سامسونج S4 من الصندوق الأسود

صالح محمد العويد – فاز جوال سامسونج S4 من الصندوق الأسود

ماجد العتيبي – فاز جهاز آيباد مني من الصندوق الأسود

عبدالمحسن إبراهيم الرويجح – فاز جهاز آيباد مني من الصندوق الأسود

مبارك محمد الدوسري – فاز بشاشة بلازما 24 بوصة

حمد صالح السلمان - فاز بشاشة بلازما 24 بوصة

احمد منصور الجنيدل - فاز بشاشة بلازما 24 بوصة

راشد عليان الحربي - فاز بشاشة بلازما 24 بوصة

خالد بن فلاح بن حثلين – فاز ببرنامج سياحي إلى آسيا من الدولية للسفر والسياحة

إبراهيم عبدالله الزومان – فاز ببرنامج سياحي إلى آسيا من الدولية للسفر والسياحة

محمد سلطان الطيار – فاز ببرنامج سياحي إلى أوروبا من الدولية للسفر والسياحة

سليمان محمد الذياب – فاز ببرنامج سياحي إلى أوروبا من الدولية للسفر والسياحة

عبدالله إدريس عبدالله الدوسري – فاز حقيبة عطورات vip بقيمة 25.000 من عالم الصفوة للعطورات

محمد عبدالله القفاري - فاز حقيبة عطورات vip بقيمة 25.000 من عالم الصفوة للعطورات

محمد عايض المروان - فاز حقيبة عطورات vip بقيمة 25.000 من عالم الصفوة للعطورات

عبدالله رميزان محمد - فاز حقيبة عطورات vip بقيمة 25.000 من عالم الصفوة للعطورات

شافي عبدالله السبيعي – فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

ماجد محمد صالح العيد - فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

عبدالله عويد العنزي - فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

عليوي طرفه العنزي - فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

هشام عبدالعزيز الزيد - فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

عبدالسلام عبدالعزيز السلمان - فاز بعقد ألماس من لوميير للمجوهرات

وبذلك يصل عدد مشتركي جريدة الرياض الذين حالفهم الحظ بالحصول على الجوائز 38 فائزا تنوعت جوائزهم وذلك ضمن حملة الاشتراكات "مع الرياض أنت الرابح".

وقد هنأ مدير إدارة الاشتراكات والتوزيع بالجريدة الزميل معاذ الجعوان جميع المشتركين الذين حالفهم الحظ بالفوز وتمنى لهم التوفيق.

وقدم الزميل الجعوان شكره لجميع شركاء هذه الحملة الذين لا شك بأنهم شاركوا على إنجاحها بتقديم هذه الجوائز القيمة التي تليق بالمناسبة والعملاء الأعزاء.

معرض الصور التاريخية يجذب الزوار:

جذب معرض الصور التاريخية والرسوم الكاريكاتيرية المصاحب لحملة الاشتراكات والمقام في حياة مول بالتعاون مع مركز المعلومات والدراسات الاستشارية بالجريدة زوار ومتسوقي المركز حيث يحكي المعرض صوراً لقيادة هذه البلد، كما يحتوي على بعض الصور الكاريكاتيرية الطريفة التي أبدع بها رسامو "الرياض"، وقد استمتع بعض الزوار بالتقاط الصور التذكارية، وقد ساهم اختيار الصور من قبل الزملاء بمركز المعلومات في هذا الإقبال اللافت.