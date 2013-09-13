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الرئيس هادي يثمن جهود خادم الحرمين في دعم ومساعدة اليمن

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الرئيس هادي يثمن جهود خادم الحرمين في دعم ومساعدة اليمن الرئيس هادي يثمن جهود خادم الحرمين في دعم ومساعدة اليمن

    استقبل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية امس بصنعاء سفير المملكة العربية لدى اليمن علي بن محمد الحمدان. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الرئيس اليمني بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لما تقدم من مساعدات مهمة وكبيرة لليمن خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الحرج الذي تمر به اليمن على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ودعا الرئيس اليمني الدول والمنظمات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات التي أعلنتها في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عُقد في شهر سبتمبر من العام الماضي 2012 م . وأكد هادي خلال لقائه في صنعاء امس سفيرة المملكة المتحدة جين ماريوت- حاجة بلاده الماسة والاستثنائية للمساعدة خاصة في الظرف الراهن، ولدعم نجاح التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

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