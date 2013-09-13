فكِّري جيداً قبل صبغ شعرك!

عندما تشعر المراهقة بالنضوج، فإنَّ أوَّل ما تفكِّر فيه هو تلوين شعرها، حتى تصبح متماشية مع أحدث صيحات الشَّعر التي تتبعها صديقاتها أو حتّى نجمتها المفضَّلة. ولكن هل فكَّرتِ يوماً في ما يجب عليكِ أن تقومي به، قبل أخذ قرار تلوين شعرك؟!

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكلِّ مراهقة تفكِّر في صبغ شعرها بعض النَّصائح البسيطة، في ما يلي، لأخذها في الاعتبار عند القيام بهذه التجربة:

1. بدايةً، عليكِ أن تتأكَّدي من أنَّ نوع الصبغة التي قمتِ باختيارها مستخلصة من موادّ طبيعيَّة، كما يجب أن تتأكَّدي من أنَّ شعرك في حالة جيِّدة، قبل البدء بصبغه؛ فإذا كان جافّاً، فعليكِ أن تقومي بتليينه بحمّامات الكريم، عدَّة مرَّات، قبل القيام بصبغه.

2. عند اختيار اللون، عليكِ أن تختاري اللون الذي يناسب عمرك ولون بشرتك وأسلوب حياتك، ولا تقومي باختيار الألوان الشَّاذة التي قد ترينها على صديقاتك وبعض النَّجمات الشَّهيرات.

3. لا تقومي بصبغ شعرك بلون داكن أكثر من لونه الطبيعيّ، فهذا سيزيد من عمرك، بل قومي باختيار لون أفتح بدرجة أو درجتين من لون شعرك الطبيعيّ.

4. وبعد اختيار لون الصبغة ونوعها، تأتي خطوة اختيار مركز التجميل الذي ستتجهين إليه. يجب أن تختاري أحد صالونات التجميل ذات السمعة الجيدة، كما يجب أن تعرفي كم سيكلِّفك صبغ الشَّعر؟ والى متى ستدوم الصبغة؟

5. إذا لم تعجبكِ نتيجة الصبغة، فلا تقومي بإعادة صبغ شعركِ قبل شهر من صبغه أول مرَّة، فصبغ شعرك مجدّداً وبشكل فوريّ سيفقده بريقه.

6. اختاري الشَّامبو والبلسم الخاصّين بالشَّعر المصبوغ، وابدئي باستخدامهما مع المحافظة على تطبيق حمّام كريم لشعرك أسبوعيّاً.