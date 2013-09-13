نجوم ودعوا آباءهم وأمهاتهم في السنوات الثلاث الأخيرة

كان لافتاً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، رحيل عدد لا بأس به من آباء وأمّهات النجوم في الوطن العربيّ، حيث سبّب للبعض منهم أزمات نفسيّة شديدة، بالنظر إلى متانة العلاقة التي كانت تجمع هؤلاء النجوم بآبائهم أو أمّهاتهم، أو لأنّهم كانوا يُشكّلون مثلاً أعلى في حياة النجوم. ولأنّ الحكمة تقول: "تعدّدت الأسباب والموت واحد"، نجد أنّ بعض أهالي الفنّانين قد غادروا الحياة بعد صراع مرير مع مرض السرطان، فيما البعض الآخر غادر نتيجة أزمات قلبيّة مفاجئة، أو لأسباب صحية مختلفة، وما علينا نحن اليوم غير أن نتمنّى لهؤلاء الآباء والأمّهات أن يجدوا الراحة والطمأنينة في مثواهم الأخير.

ودّع النجم وائل شرف والده الفنّان صبحي الرفاعي (الذي جسّد شخصيّة أبو مرعي في مسلسل "باب الحارة") عن عمر ناهز الـ 67 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبيّة، وبعد مسيرة فنيّة حافلة.

رحيل والدة الشّاعر والملحّن سليم عسّاف، بعد معاناة صحيّة لمدّة من الزمن.

فقد النجم هاني رمزي والده المحامي عادل رمزي، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة الفنّان ممدوح عبد العليم، في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد نقلها إليها، جراء شعورها بآلام مفاجئة.

رحيل عبد العزيز بن سليمان، والد المطرب محمد السليمان، إثر معاناة طويلة مع المرض.

رحيل والد الفنانة دينا فؤاد، إثر إصابته بجلطة مفاجئة في القلب أودت بحياته.

وفاة والدة الفنّان أحمد رزق، بعد معاناة شديدة مع المرض. ولقد تدخلت قوات الأمن لتأمين العزاء، بعد أن فوجئ أهل العزاء والمعزّون بمجموعة من البلطجيّة الذين يحاولون الاعتداء عليهم.

وفاة ناديا صالح، والدة الإعلامي باسم يوسف الذي أعلن خبر الوفاة عبر "تويتر"، من دون أن يُعلن سبب الوفاة. وقد اتفق يوسف مع وزارة الداخليّة، ومع إحدى شركات الحراسة، على تأمين مكان العزاء، بسبب تهديدات تلقّاها من مجهولين، وخوفاً من أن يتكرّر ما حدث في عزاء والدة أحمد رزق.

ولقد كتب باسم يوسف مقالاً بعنوان: "أمي"، كان الأوّل له بعد وفاة والدته، رثاها فيه، وتحدّث عن علاقته بها، وعن خوفها الدائم عليه. كما أشار في رثائه إلى وصيّتها ورغبتها في ألا يراها أحدٌ إذا كبرت في العمر، حيث عانت من أمراض الشيخوخة، لا سيّما أنّها طلبت ألا يقوم طلابها بزيارتها، لكي تبقى صورتها صورة المرأة القويّة في أذهانهم. وكشف باسم في المقال أنّ والدته توفّيت خلال نومها على سريرها، بعدما أدّت صلاة الفجر. وكذلك تحدّث عن تكرارها لجملة "أنا خايفة عليك" لأكثر من مرّة، عندما قرّر السفر إلى الولايات المتحدة، من دون أن يتزوج مثل باقي زملائه.

وفاة والدة الفنان فايز المالكي بعد صراع طويل مع المرض.

رحيل والدة الفنان محمد هنيدي، بعد رحلة مع المرض، وذلك بعد مرور 3 سنوات على وفاة والده.

رحيل والدة الفنانة نهال عنبر وجدّة مغني الراب حسام الحسيني.

وفاة والد الفنانة يارا إثر أزمة قلبية مفاجئة، إثر عودته إلى منزله من مطار بيروت الدولي؛ وذلك بعد أن أوصل يارا التي غادرت إلى قطر لإحياء حفلة زفاف.

رحيل الحاجة "زينب"، والدة الفنان محمد فؤاد التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة الفنانة سهير المرشدي.

وفاة المخرج السينمائي صلاح السقا، والد الفنان أحمد السقا، إثر إصابته بتوقّف في وظائف الكلى وتدهور في حالة القلب. ولقد نقل السقا الابن والده إلى المستشفى بعد تعرّضه لانهيار عصبيّ في العزاء.

وكتب السقا قصيدة رثاء في والده، بعنوان "أبويا السقا مات"، يقول فيها:

أبويا السقا مات

أبويا السقا راح

كده يبقوا الأهرمات خوفو وخفرع وخلاص

معدش فيه صلاح

والأسود لونه فاقع.. من يوم ما قالوا راح

مافيش أستاذ صلاح

حاسس بضهري ساقع

أنا واقف ولا واقع

أبويا السقا مات

أبويا السقا مات.

بعد معاناة مع المرض، انتقل إلى رحمة الله، أحمد محمد حسن آل طالع عسيري، والد الفنان حسن عسيري.

وفاة والد الفنانة نيكول سابا، بعد معاناة مع المرض الذي ألزمه الفراش لفترة طويلة. وكان قد أدخل المستشفى في يوم زفاف نيكول ويوسف الخال، حيث فارق الحياة حينها. وبالرغم من ذلك، حرصت نيكول سابا على إقامة حفلة الزفاف في ميعادها، بعدما ودّعت والدها.

وفاة "رقية"، والدة الفنان عمرو دياب، نتيجة إصابتها بأزمة صحيّة مفاجئة.

رحيل والدة الفنان محمود عبد العزيز، بعد صراع مع المرض في أواخر أيّام حياتها.

وفاة والد الفنانة هيا الشعيبي بشكل مفاجئ.

رحيل الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان، والد الممثل عبد الله السدحان.

وفاة والدة الفنانتين نورا وبوسي، بعد صراع مع المرض استمرّ سنوات طويلة.

رحيل والدة الفنانة أمل حجازي بعد تعرُّضها لجلطة دماغيّة.

وفاة جوزيف الحداد، والد الفنانة ديانا الحداد، متأثراً بأزمة صحيّة حادّة، استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات.