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بعد مسلسلهما الشهير هل يشكّل كريم وفاطمة ثنائياً جديداً؟

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بعد مسلسلهما الشهير هل يشكّل كريم وفاطمة ثنائياً جديداً؟ بعد مسلسلهما الشهير هل يشكّل كريم وفاطمة ثنائياً جديداً؟

بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء مسلسل "فاطمة"، تعاقد نجم المسلسل الشهير بكريم إنجين أكيوريك على بطولة مسلسل جديد سيبدأ عرضه مع بداية العام الجديد، وسيحمل عنوان "المال الأسود و العشق الكاذب ".
كريم وقع العقد مع الجهة المنتجة التي لا تزال تبحث عن بطلة تشارك كريم بطولة المسلسل، وقد تمّ ترشيح أكثر من ممثلة من بينهم جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في مسلسل "حريم السلطان3"، وتوبا بيوكستون الشهيرة بلميس، والتي كان من المقرر أن يشاركها كريم بطلة مسلسلها "20 دقيقة"، قبل أن يعتذر في اللحظات الأخيرة.
وقد ردّدت بعض المواقع أنّ الترشيحات طالت أيضاً مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، وهو ما بدا أمراً مستبعداً بسبب حمل مريم في شهرها الخامس، كما طالت الترشيحات بيرين سات التي شاركت كريم بطولة مسلسل "فاطمة".
فهل ستقبل بيرين الترشيح لتعود وتشكل ثنائياً جديداً مع كريم؟ أم أنّ الجهة المنتجة تفضّل بطلة جديدة لكريم كي لا تقع في فخ التكرار؟
يذكر أنّ كريم يشارك الممثلة فرح زينب عبد الله المعروفة بإيلين في مسلسل "على مر الزمان"، في فيلم جديد يحمل عنوان "مشكلة صغيرة في أيلول"، حيث تمّ تصوير المشاهد الأولى منه بجانب طواحين الهواء في جزيره بوزكادا مع بطلي الفيلم.

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