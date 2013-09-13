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نبيل نعيم: الفترة الذهبية للجماعات الجهادية كانت في عهد الرئيس المعزول

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نبيل نعيم: الفترة الذهبية للجماعات الجهادية كانت في عهد الرئيس المعزول نبيل نعيم: الفترة الذهبية للجماعات الجهادية كانت في عهد الرئيس المعزول

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

أكد نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد في ، أن الفترة الذهبية للجماعات الجهادية كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحديدا بعد أن أوقف الملاحقات الأمنية لهم.

وقال نعيم، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة" على "MBC مصر"، إن هناك ما يقرب من 600 شخص من الجماعات التكفيرية هربوا من السجون أثناء فتحها يوم 28 يناير 2011، وهذا هو السبب في حالة الفوضى التي تحدث في سيناء الآن.

وأكد أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا يخططون البقاء في السلطة للأبد، والاستعانة بتلك الجماعات الجهادية لإرهاب الشعب المصري حال الإطاحة بهم وإفشال مخططهم.

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