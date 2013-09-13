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«طالبان» تتبنى هجوما على قنصلية واشنطن غرب أفغانستان يودي بحياة 3 على الأقل

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«طالبان» تتبنى هجوما على قنصلية واشنطن غرب أفغانستان يودي بحياة 3 على الأقل «طالبان» تتبنى هجوما على قنصلية واشنطن غرب أفغانستان يودي بحياة 3 على الأقل

قتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون على القنصلية الأمريكية في مدينة هرات بغرب أفغانستان، الجمعة، وفجروا خلاله شاحنة ملغومة خارج البوابة الأمامية للمجمع واشتبكوا في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن، حسبما أفادت مصادر متطابقة، وأعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن التفجير.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الهجوم انتهى ولم يوقع أي ضحايا من الجانب الأمريكي، من جهته قال المتحدث باسم مستشفى محلي محمد رفيق شرزاي إن بين الجرحى 4 شرطيين.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن مجموعة من المسلحين شنت الهجوم باكرا صباح الجمعة بتفجير شاحنة أمام المدخل الرئيسي للقنصلية ما ألحق أضرارا بسياج.

وأكد حلف الأطلنطي في أفغانستان «إيساف» لوكالة الأنباء الفرنسية مقتل جميع المهاجمين وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن جنودا من القوات الخاصة التابعة للائتلاف كانوا في المكان.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم لكنه شبيه بنوع الهجمات التي يشنها متمردو «طالبان» الذين يخوضون حركة تمرد عنيفة ضد القوات الحكومية والدولية منذ إطاحة نظامهم عام 2001.

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