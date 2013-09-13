«الإخوان» يشتمون «السيسى» على «فلوس ماسبيرو»

كتب : انتصار حسنى الجمعة 13-09-2013 09:08

فوجئ العاملون فى التليفزيون المصرى، أثناء صرف مرتباتهم الشهرية من خزينة التليفزيون فى ماسبيرو، بأن الأموال من فئتى 100 و200 جنيه مكتوب عليها بخط اليد عبارات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى ومناهضة لثورة 30 يونيو ومسيئة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وهو ما أثار حالة من الهرج والمرج بين صفوف الواقفين فى طابور الخزينة.

«لا لسقوط شرعية محمد مرسى»، «لا للانقلاب العسكرى»، «السيسى خائن»، هى العبارات التى فوجئ العاملون بكتابتها على مرتباتهم، وأمام ذلك رفضوا استلامها وأثاروا ضجة شديدة وقاموا بالهتاف ضد الإخوان المسلمين وإعلان تأييدهم للجيش المصرى وللفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولإنهاء الأزمة طلب المسئولون فى الإدارة المالية بماسبيرو من العاملين فى الخزائن تغيير هذه العملات واستبدالها من البنك مرة أخرى. من جانبه، أعلن قطاع الأمن أنه تم سحب هذه العملات من العاملين، وبناء على طلب درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، تم تشكيل لجنة تحقيق مع جميع العاملين فى خزائن ماسبيرو فى قطاعات (التليفزيون - الإذاعة - المتخصصة - الأمانة العامة - الأخبار - الأمن) وذلك للوصول إلى الموظفين الذين كتبوا هذه العبارات على أجور العاملين.

وقد أكدت التحريات الأولية الاشتباه فى عدد من الموظفين المعروفين بانتمائهم للإخوان المسلمين، وأكد مصدر مسئول بقطاع الأمن لـ«الوطن» أن العبارات التى وجدت على النقود تمت كتابتها بخط اليد وليست مختومة لذلك سيكون من السهل الوصول لمن قاموا بهذه الواقعة وتحويلهم للتحقيق.