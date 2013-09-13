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مصر تبحث مع إثيوبيا دخول شركاتها المصرية في تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بأديس أبابا

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مصر تبحث مع إثيوبيا دخول شركاتها المصرية في تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بأديس أبابا مصر تبحث مع إثيوبيا دخول شركاتها المصرية في تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بأديس أبابا

 

 

بحث سفير في أديس أبابا محمد إدريس مع رئيس مجلس إدارة شركة Yencomad Construction PLC الإثيوبية ، إحدي كبرى الشركات العاملة في مجالات التشييد والبناء والاستيراد والتصدير ، إمكان دخول الشركات المصرية في تنفيذ بعض المشروعات الكبيرة التي تتولي الشركة الإثيوبية القيام بها.
> أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة ، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود توثيق التعاون الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا. وأوضح المتحدث أن رئيس مجلس إدارة الشركة أعرب عن سعادته بالتعاون بين الشركة الإثيوبية والشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء ، بالإضافة إلي الشركات المصدرة للمفروشات المنزلية والأثاث والسيراميك وغيرها من مستلزمات البناء ، لاسيما في ضوء قيام الشركة حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة ، ومنها أحد الفنادق الكبري بالعاصمة أديس أبابا.
> يشار إلى أن الشركة الإثيوبية تعمل في مجال التشييد والبناء منذ 18 عاماً وتقوم بتنفيذ العديد من المناقصات التي تطرحها الإثيوبية في مجال البناء والتشييد ورصف وبناء الطرق ، كما تعتزم الشركة الدخول في عدد من المشروعات في مجالات التصنيع الزراعي ومصانع السكر.

أ ش أ

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