بالصور.. حملة “احرق دمر واحنا نعمر” تواصل إزالة العبارات المسيئة للجيش بالإسماعيلية

واصلت حملة ” احرق دمر واحنا نعمر ” والتى نظمها أئتلاف بيت العيلة بالاسماعيلية بالتنسيق مع اتحاد النقابات المستقلة بحضور المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث نشاطها الميدانى بشوارع الاسماعيلية بإزالة العبارات المسيئة للجيش من الشوارع والتى قام بكتابتها عناصر الاخوان فى مظاهراتهم .

وقامت الحملة بحملة تنظيف ودهانات للجدران من امام مجمع المحاكم وباتجاه شارع شبين الكوم حيث تمت ازالة العبارات المسيئة للجيش والشرطة من على واجهة مجمع المحاكم والمنطقة الازهرية و معهد ال نوح الدينى وواجهة المحطة الغازية لشركة الكهرباء .

لاقت الحملة استحسان الجمهور المجاور لهذه المنطقة والسيارات المارة التى كانت تقف وتقوم بتحية المشاركين بالحملة ، وذلك بمشاركة الفنان مانى مكى الذى اصر على حضور ابنتاه معه اميره وايمان مكى و عماد حجازى و ابراهيم عبد الجواد وعادل عبد المنعم المستشار الإعلامى ورئيس لجنة الإعلام والمهندس علاء الدين مصطفى حسين و حكمت على و رضا عباس و سعد شفيق .

وأكد احمد رشوان امين عام بيت العائله أن المسئولين بمجمع المحاكم والمعهد الازهرى والمنطقة الازهرية والمحطة الغازية والقوات المسلحة وقيادات الشرطة عظيم الاثر فى الترحيب بالحملة وتقديم المياه والمشاركة مع الحملة ، مشيرا ان المرحلة الثانية للحملة ستنطلق غدا الساعة العاشرة صباحا من امام مدرسة المعدات الثقيلة ووجه الدعوة لمن يرغب فى المشاركة الحضور غدا الساعة العاشرة صباحا امام مدرسة المعدات الثقيلة .

ودعا ” رشوان ” الجميع إلى المشاركة حيث سيتم منح كل من شاركوا بالحملة شهادات تقدير واقامة حفل لتكريمهم .