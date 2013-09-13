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تكثيف أمنى للجيش والشرطة بالمجرى الملاحى لقناة السويس

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تكثيف أمنى للجيش والشرطة بالمجرى الملاحى لقناة السويس تكثيف أمنى للجيش والشرطة بالمجرى الملاحى لقناة السويس

قناة السويس

قال مصدر عسكرى أن قوات الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية كثفت تواجدها اليوم بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمين 109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى و الكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة .
> وأوضح المصدر أن هذه الأجراءات تأتى كإجراء احترازى لتأمين المنشأة بالتزامن مع مظاهرات أنصار الرئيس العمزول محمد مرسي، موضحًا أن عناصر التأمين قامت بتكثيف إجراءات التفتيش على السيارات القادمة من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة ضمن خطة تأمين المنشآة الحيوية .

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