القليوبية: المدرسون والطلاب يرفعون شعار «الاحتجاج هو الحل»

مظاهرة فى بنها بسبب تحويل مدرسة «تجارية» إلى «فندقية».. وأخرى فى «شبرا» اعتراضاً على تغيير «ابتدائية» لـ«فندقية»

كتب : حسن صالح منذ 45 دقيقة

قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسى الجديد، تجمهر العشرات من المدرسين وأولياء أمور طالبات المدرسة التجارية بمدينة بنها، أمس، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً على تحويلها إلى مدرسة فندقية، وأكد المحتجون أن قرار تحويل المدرسة التجارية الوحيدة للبنات ببنها ونقل المدرسة إلى فترة مسائية بمدرسة «25 يناير» الإعدادية يضر بالطالبات، خاصة أن معظمهن من قرى وأرياف مجاورة لمدينة بنها، ومن الصعب عليهن الانتظام فى فترة مسائية، فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد حالياً، وأكدوا أنه لا يمكن نقل 900 طالبة إلى مدرسة إعدادية، وأعلن المحتجون رفضهم لاقتراح مدير المدرسة، بتقسيمها إلى جزأين، أحدهما خاص بالمدرسة، والثانى للمدرسة الفندقية كأحد الحلول البديلة، وهددوا باستمرار احتجاجاتهم، حتى يتم صرف النظر عن القرار نهائياً.

وفى شبرا الخيمة، تجمهر العشرات من معلمى وأولياء أمور طلاب مدرسة صفية زغلول الابتدائية، بمجمع مدارس إسكو، بقسم شرطة ثانٍ، للمرة الثانية، أمس، احتجاجاً على قرار مديرية التعليم بالقليوبية بتحويل المدرسة إلى تجريبية.

من جانبه، أكد مصطفى حسين عباس، رئيس مجلس أمناء مدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة، أن نفس الأزمة واجهتهم العام الماضى، بعد قرار مدير عام الإدارة التعليمية بتحويل مدرسة السادات الابتدائية إلى مدرسة إعدادية، رغم أنها مسجلة بهيئة الأبنية التعليمية باعتبارها مدرسة ابتدائية، وبها حجرات رياض أطفال، وبالفعل تصدى أولياء الأمور للقرار وأصروا على عدم تحويل المدرسة إلى «تجريبية»، ولكننا فوجئنا هذا العام بتغيير القرار من مدرسة السادات إلى مدرسة صفية زغلول الابتدائية، لتحويلها إلى مدرسة تجريبية.

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