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وزير الداخلية يقرر إبعاد 11 فلسطينياً خارج البلاد لـ«الصالح العام»

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وزير الداخلية يقرر إبعاد 11 فلسطينياً خارج البلاد لـ«الصالح العام» وزير الداخلية يقرر إبعاد 11 فلسطينياً خارج البلاد لـ«الصالح العام»

كتب : أحمد البهنساوى الجمعة 13-09-2013 08:36

أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قراراً بإبعاد 11 فلسطينياً «من بينهم 7 سيدات» خارج البلاد، لديهم وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام حسبما جاء فى القرار.

ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية على:

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15 أغسطس الماضى بشأن طلب إبعاد فلسطينيى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرر مادة 1: يبعد خارج البلاد كل من ثائر على مطلق ونهاد محمود قاسم وسارة ثائر مطلق وتولين ثائر مطلق وخالد سليمان حمدان وسمية سامى حسين وآدم خالد حمدان وسليمان خالد حمدان ومريم خالد حمدان وبراءة خالد حمدان ومنار خالد حمدان، لديهم وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين.

مادة 2: على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

ويذكر أن اللواء محمد إبراهيم يصدر قرارات دورية برفض اكتساب فلسطينيين للجنسية المصرية من والدتهم المصرية نظراً للاعتبارات الأمنية.

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