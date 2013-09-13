أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

«الوطن» تكشف خلايا الإخوان النشطة فى «الكونجرس»

Google+ Print
«الوطن» تكشف خلايا الإخوان النشطة فى «الكونجرس» «الوطن» تكشف خلايا الإخوان النشطة فى «الكونجرس»
«معاذ» الحمساوى وراء علاقة «ماكين والشاطر».. و«كيرى» يستشهد بمقالات «بوجى» لضرب سوريا

كتب : أحمد الطاهرى منذ 37 دقيقة

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الوطن» داخل الولايات المتحدة عن بعض العناصر الإخوانية الفاعلة داخل الكونجرس الأمريكى، وتحديداً مع السيناتور الجمهورى جون ماكين، مشيرة إلى أنها تقف وراء تعزيز علاقته مع إخوان وسوريا والعناصر الجهادية فى ليبيا، وحشد الرأى العام باتجاه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد.

وقالت المصادر -التى رفضت الكشف عن اسمها لحساسية وضعها- إن مواقف السيناتور ماكين منذ اندلاع ثورات الربيع العربى وميله الواضح تجاه القوى الإسلامية الراديكالية والمتطرفة، لم تأت من فراغ، ولكن بدفع من هذه العناصر. وكشفت المصادر عن وجود معاون للسيناتور ماكين يدعى معاذ مصطفى (فلسطينى الأصل) له روابط مع حركة حماس، موضحة أنه لعب دوراً رئيسياً فى التقريب بين حركة الإخوان فى مصر وخاصة نائب المرشد العام للجماعة المحظورة «خيرت الشاطر» والسيناتور ماكين أثناء قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، والتى اتُهم فيها عدد من الأمريكان فى ظل إدارة المجلس العسكرى عقب ثورة يناير.

مصادر: «معاذ» دعم الثورة الليبية ضد «القذافى».. وهاجم 30 يونيو بعد الإطاحة بـ«مرسى»

وأفادت المصادر أن هذه المحطة كانت نقطة البداية فى انفتاح ماكين على التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، إذ أشرف «مصطفى» على ترتيب زيارته إلى سوريا فى مايو الماضى عقب موافقة مجلس الشيوخ على تسليح المعارضة السورية، ولقائه مع عدد من القيادات على رأسها اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش السورى الحر والذى انشق عن نظام بشار الأسد فى أغسطس من العام الماضى.

وأوضحت أن «معاذ مصطفى» طرف فاعل فى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وساهم فى دعم الثورة الليبية ضد معمر القذافى، كما هاجم الثورة المصرية فى 30 يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وأشارت المصادر إلى ناشطة أخرى تدعى إليزابيث بوجى أصبحت محل تساؤل الإعلام الأمريكى بعد أن ادعت حصولها على الدكتوراه من جامعة جورج تاون بما يخالف الحقيقة كما كان لها العديد من الكتابات المطالبة بمواجهة نظام بشار الأسد فى سوريا، آخرها مقال لافت للنظر فى صحيفة «وول ستريت» حول الأسلحة الكيميائية التى يمتلكها النظام السورى. وقالت المصادر إن هذا المقال كان حاضراً فى مداولات الكونجرس حول العمل العسكرى المزعوم تجاه سوريا بعد أن استشهد به السيناتور جون ماكين خلال جلسات استماع الكونجرس، كما استشهد به أيضاً وزير الخارجية «جون كيرى» فى اليوم التالى بغرض حشد دعم أعضاء مجلس النواب لمسعى الإدارة توجيه ضربة عسكرية محدودة تجاه سوريا.

وتابعت المصادر فى حديثها لـ«الوطن» أن أسئلة عديدة أصبحت تدور حول مصطفى وإليزابيث لنشاطهما فيما يسمى مجموعة العمل للطوارئ فى سوريا التى تتولى دعم المعارضة هناك، لا سيما أن إليزابيث بحسب تعريفها لنفسها على صفحات التواصل الاجتماعى تعتبر «محلل شئون سوريا فى معهد دراسة الحرب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا