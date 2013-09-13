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اللواء الصخيري يتفقد مركز الدفاع المدني بساجر

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اللواء الصخيري يتفقد مركز الدفاع المدني بساجر اللواء الصخيري يتفقد مركز الدفاع المدني بساجر

    قام مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد بن مطر الصخيري بزيارة تفقدية لمركز الدفاع المدني بمدينة ساجر رافقه خلالها مساعده للشؤون الفنية العميد مطلق بن عبدالعزيز القباع ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي العقيد عساف الرويس.

وكان في استقبالهم مدير مركز الدفاع المدني بساجر المكلف الرائد نجر زايد الروقي وأفراد المركز، حيث قام اللواء الصخيري ومرافقوه بجولة تفقدية على اقسام المركز شملت المكاتب الإدارية والآليات واطلع على جاهزية المركز لمواجهة أي طارئ.

وأبدى سعادته بما شاهده من استعداد وتنظيم وجاهزية، بعد ذلك عقد اجتماع مع مدير المركز تم فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بسير العمل والصعوبات التي تواجه أفراد المركز واهمها بعد المسافة بين المركز وبعض القرى التي يغطيها المركز وعن مدى إمكانية افتتاح مراكز للدفاع المدني.

أفاد سعادته بأن هناك تنظيماً وجدولة لخدمات الدفاع المدني بمنطقة الرياض تخضع لمعايير وأسساً معينة وأن ذلك تحت الدراسة وسيتم ذلك حال توفر الإمكانات بإذن الله، كما اجتمع الصخيري بعدد من أهالي ساجر واستمع منهم عن احتاجات ساجر وقرى السر لخدمات الدفاع المدني وما يتطلع اليه الأهالي.

وفي نهاية الزيارة وعد الصخيري بدعم مركز الدفاع المدني بساجر بسيارة إخلاء وسيارة اسعاف وسيارة انارة ودعمه بعدد من الأفراد.

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