صالة «ترانزيت» دولية جديدة في مطار المدينة

كشف المدير العام لجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبدالله نحاس عن تخصيص خمس صالات للقدوم الدولي للحجاج الذين يصلون مباشرة إلى المدينة المنورة، مزودة بأحدث الأجهزة الجمركية، بهدف تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وأوضح نحاس أن عدد أجهزة التفتيش الجمركي الموزعة على الصالات الدولية بلغ 16 جهازاً، مشيراً إلى تهيئة 20 فرقة من فرق الوسائل الرقابية لمساندة العمل الجمركي في المطار.

وأفاد بأن أبرز مستجدات خطة الجمرك لهذا العام إضافة صالة "ترانزيت" دولية للمساعدة على المرونة في حركة الركاب القادمين.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ خطة الجمرك التي تسعى إلى مواكبة حركة توافد الحجاج الذين بدأت قوافلهم نهاية الأسبوع الماضي في الوصول جواً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وأفاد مدير جمارك المطار أن الجمارك تمثل إحدى القطاعات التي تستهدف تسهيل إجراءات وصول ومغادرة ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن خطة جمرك المطار شملت دعم الجمرك بمنتدبين وأجهزة حديثة للتفتيش الجمركي، وتشكيل لجان عدة لمتابعة تنفيذ الخطة والإشراف على سير العمل، علاوة على التنسيق مع الجهات العاملة في المطار لتحقيق أعلى مستوى من الأمن والخدمة لضيوف الرحمن.