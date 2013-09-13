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كلية الملك خالد العسكرية تتيح للعوائل زيارة أبنائها المستجدين

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كلية الملك خالد العسكرية تتيح للعوائل زيارة أبنائها المستجدين كلية الملك خالد العسكرية تتيح للعوائل زيارة أبنائها المستجدين

    تبدأ كلية الملك خالد العسكرية السبت القادم في استقبال زوار طلابها المستجدين لهذا العام اعتباراً من الثالثة والنصف عصراً وحتى الخامسة والنصف مساءً.

وأشار قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء عيسى بن إبراهيم الرشيد إلى أن الكلية تنشد من ذلك تحقيق استمرار تواصل المستجدين بأهلهم ورفع الروح المعنوية لهم بعد أن خضعوا لتدريب عسكري مكثف منذ التحاقهم بالكلية، ورحب اللواء الرشيد بكافة العوائل الراغبة في زيارة أبنائها، وقال إن أوقات الزيارة ستستمر كل سبت بنفس المواعيد المشار إليها، وتمنى أن توفق الكلية في تحقيق النجاح في كافة برامجها.

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