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أمين الرياض يوقع عقود عدد من المشروعات بقيمة تجاوزت ٩٤ مليون ريال

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أمين الرياض يوقع عقود عدد من المشروعات بقيمة تجاوزت ٩٤ مليون ريال أمين الرياض يوقع عقود عدد من المشروعات بقيمة تجاوزت ٩٤ مليون ريال

    وقع أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل مؤخراً عقود (16) مشروعاً تبلغ قيمتها الأجمالية ( 94.120.647) اربعة وتسعين مليوناً ومائة وعشرين ألفاً وستمائة وسبعة واربعين ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية وشملت تلك المشروعات مايلي :

أولا : عدد (7) مشاريع داخل مدينة الرياض بمبلغ اجمالي وقدرة (37.766.714) ريالاً وتشمل :

تحسين وتطوير الشوارع المحيطة بسجن الحائر بمدينة الرياض، وتوريد وتركيب وفك أشجار زينة جمالية لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 1434ه بمدينة الرياض ، وتوريد وتركيب كشافات LED اسفل النخيل والاشجار لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 1434ه بمدينة الرياض، توريد لوحات اسماء الشوارع وارقام المنازل بمدينة الرياض

وتحسين وتطوير الطرق المحيطة بسوق الماشية ، وصيانة وتركيب وفك اشكال زينة جماليه بشرق الرياض لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 1434ه ، وتأمين وتركيب لوحات ارشادية للحدائق والساحات .

ثانيا: عدد (9) مشاريع لبلديات منطقة الرياض بمبلغ اجمالي قدره (56.353.933 ) ريالاً وتشمل : تهذيب وتكسية وادي الغدير بشقراء ، إنشاء مركز حضاري بالقويعية ،وسفلتة وأرصفة وإنارة بحريملاء ، وتبتير الاراضي بالمخططات المعتمدة بعفيف، وإنشاء حديقة عامة بالقويعية ، إنشاء ساحات احتفالات في المراكز بحوطة سدير وإنشاء سوق تجاري بالقويعية، سفلتة وأرصفة لبلديتي (الغاط / الزلفي)، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لبلديات المنطقة.

وقد رفع أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل شكره وتقديره للقيادة الكريمة على ما يتم من دعم لمشاريع أمانة منطقة الرياض .

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