نائب وزير التعليم العالي يناقش تدريب الأطباء السعوديين مع وفد الكلية الكندية

استقبل نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف بمكتبه بالوزارة صباح امس وفد الكلية الملكية الكندية للأطباء الجراحين وتمت خلال اللقاء مناقشة تدريب الأطباء السعوديين في الكلية وزيارة مستشارين من الكلية الكندية للجامعات السعودية والمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى مناقشة تقديم برنامج سنوي كمنحة تدريبية دراسية في الكلية تسبق برنامج الزمالة الطبية في الجامعات الكندية.

حضر اللقاء الدكتور عبدالقادر الفنتوخ وكيل الوزارة لتخطيط المعلومات والدكتور محمد العوهلي وكيل الوزارة للشؤون التعليمية والدكتور سالم المالك المستشار والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي.