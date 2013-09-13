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الطوارئ والأزمات تنقل مريضاً يزن 450 كلغ بالمدينة

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الطوارئ والأزمات تنقل مريضاً يزن 450 كلغ بالمدينة الطوارئ والأزمات تنقل مريضاً يزن 450 كلغ بالمدينة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي ، تصوير - فايز المطيري

    نجحت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني صباح أمس الخميس في نقل مريض تجاوز وزنه 450 كلغ من منزله إلى مستشفى الملك فهد تمهيدً لإجراء عمليات السمنة ، وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة بالإنابة خالد بن بخيت السناني أن عملية النقل نفذت خلال ساعة تحت إشراف فريق طبي وجرى تنويم المريض بمستشفى الملك فهد ويحظى بمتابعة وعناية الفريق الطبي المتخصص بقيادة الدكتور غسان استشاري جراحة المناظير والسمنة ، وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي قد تفاعل مع ما طرح عبر إحدى وسائل الإعلام عن حالة المريض ووجه باستقبال الحالة وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة .


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