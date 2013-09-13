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تدشين فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بالقصيم

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تدشين فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بالقصيم تدشين فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بالقصيم

    دشن مدير جامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي فرع الجامعة الالكترونية بالقصيم وذلك بحضور مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى والمشرف العام على فرع الجامعة الالكترونية بالقصيم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الربعي وعدد من وكلاء وعمداء ومسؤولي الجامعتين وذلك بمقر جامعة القصيم مساء أول امس.

وفي بداية حفل الافتتاح رحب مدير جامعة القصيم بمدير الجامعة الالكترونية مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين حفظة الله ورعاه بنشر التعليم وتطوير مقاره مؤكدا ان التعليم الجامعي حظي بنصيب كبير في هذا المجال والذي توج بانشاء الجامعة الإلكترونية لتواصل هذه الجامعة خدماتها بتقديمها لابناء القصيم من خلال الإمكانيات والتسهيلات التي تقدمها جامعة القصيم لها.

مناهج الجامعة تتوافق مع أرقى الجامعات العالمية وتسعى إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل

وحث مدير جامعة القصيم أبناءه الطلاب للاستفادة والاستثمار الأمثل من الجامعة وما تقدمه من تعليم حديث متطور رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لما يلقاه العلم وطلابه مقدر لأمير القصيم ونائبه ووزير التعليم العالي جهودهم في هذا المجال.

بعدها القى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالعزيز الموسى كلمة

اشاد فيها بمبادرة الدكتور خالد الحمودي بطلبه افتتاح فرع للجامعة ودعمه للجامعة الالكترونية معتبرا هذا من المواطنة الحقه الصحيحة والمشاركة المجتمعية الحقة التي تثلج صدر المواطن مؤكدا انه سيكون للجامعة الالكترونية وشريكتها جامعة القصيم الأثر في منطقة القصيم العزيرة على بلادنا.وأوضح ان الجامعة الالكترونية هي استكمال لمنظومة الجامعات السعودية الالكترونية وليست بديلا عنها وهي استكمال لمنظومة التعليم العالي والذي رأى ضرورة مواكبة نمط التعليم العالي العالمي والذي يتجه للتعليم المدمج، ولذا جاءت الجامعة الالكترونية لتكمل منظومة الجامعات السعودية.

ورفع الموسى شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني كما شكر أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ووزير التعليم العالي على جهودهم للعلم وطلابه.

بعد ذلك كرم مدير الجامعة السعودية الالكترونية د. الموسى مدير جامعة القصيم د خالد الحمودي على ما بذله من جهود طيبة تجاه فرع الجامعة.

ومن جهة ثانية نظمت الجامعة السعودية الإلكترونية لقاء تعريفاً للطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للعام الأكاديمي 1434ه/ 1435ه، مساء أمس الأول لقائها التعريفي الأخير للطلاب والطالبات بالقاعة الكبرى بمبنى إدارة جامعة القصيم، بحضور الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى، وعدد من كبار المسؤولين في الجامعة وقد قدم وكيل الجامعة الإلكترونية الدكتور عبدالله النجار، عرضا عن نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" المعمول به في الجامعة الإلكترونية، مبينًا أنه أحد الأنظمة المتقدمة التي تعني بمتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في الجامعة، علاوة على إتاحة الفرص الكبيرة للطلبة في التواصل مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت مستعرضاً نظام الخدمات التعليمية الأساسية في الجامعة، وطريقة تسجيل الدخول لنظام البلاك بورد، ومعرفة محتوى المقرّر الدراسي، والفصول الافتراضية.وأوضح خلال اللقاء التعريفي أن المقبولين هذا العام موزعون في دراسة البكالوريوس بكلية العلوم الإدارية والمالية التي تضم تخصصي: المحاسبة، والتجارة الإلكترونية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية: تخصّص تقنية المعلومات، وكلية العلوم الصحية: تخصّص المعلوماتية الصحيّة وحول الدراسات العليا، قال الدكتور عبدالله الموسى إنها في تخصصي إدارة الأعمال للطلاب والطالبات، وأمن المعلومات للطلاب، وفي برنامج دبلوم الإلكترونية للطلاب في فروع الجامعة بالرياض، والدمام، وجدة مشددا أن الجامعة لا تقدم للطالب المتخرج شهادة جامعية وحسب، بل تسعى من خلال مناهجها التى تتوافق مع أرقى الجامعات العالمية إلى تأهيله لسوق العمل بمختلف أنواعه، مؤكدًا أن الدراسة بالجامعة فرصة كبيرة لمن لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الأخرى ممن هم على رأس العمل.

واشتمل اللقاء التعريفي على عروض مختلفة، حيث قدّم وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور أحمد بن اسماعيل البراك محاضرة تعريفية عن الجامعة، تلاه محاضرة عن التعريف بنظام EF لوكيل عميد السنة التحضيرية الدكتور عبدالله الرحيمي، وأخرى عن التعريف بالقبول والتسجيل لعميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب للدكتور أحمد الربيع.  وناقش الطلبة المقبولين أثناء اللقاء التعريفي أمورهم الدراسية في حوار مباشر مع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية، والوكلاء، وذلك بحضور عُمداء الكليات في الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والمشرفة على أقسام الطالبات في الجامعة الدكتورة هند الفدا، ومسؤولات الجامعة.

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