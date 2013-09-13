400 من رجال المطافئ يحاولون السيطرة على حريق ضخم في ولاية نيوجيرسي

قال حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، الخميس، إن أكثر من 400 إطفائي يكافحون من أجل السيطرة على حريق هائل اجتاح ما لا يقل عن 19 شركة على طول ممشى شعبي يطل على المحيط الأطلسي بولاية نيو جيرسي .

وأشار «كريستي» إلى أن بعض الإطفائيين خضعوا للعلاج جراء استنشاق الدخان أو الإجهاد، بسبب الحرارة، كما تسببت الرياح البالغ سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة في تعقيد الجهود الرامية للسيطرة على الحريق.

وأضاف لقد كان «وضعا لا يمكن تصوره» النار كانت تجتاح منطقة تضررت بشدة من إعصار ساندي في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الممشى والأعمال التجارية على الشاطئ أعيد افتتاحها في مايو فقط، تزامنًا مع موسم الصيف السياحي الذي قارب على نهايته.

وأوضح «كريستي» أن الإطفائيين اضطروا لسحب المياه من المحيط من أجل إخماد الحريق لعدم كفاية إمدادات المياه.