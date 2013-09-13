أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«جارديان»: وكالة الأمن القومي الأمريكية نقلت لإسرائيل معلومات قبل مراجعتها

Google+ Print
«جارديان»: وكالة الأمن القومي الأمريكية نقلت لإسرائيل معلومات قبل مراجعتها «جارديان»: وكالة الأمن القومي الأمريكية نقلت لإسرائيل معلومات قبل مراجعتها

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، الخميس، نقلا عن وثائق حصل عليها إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي، إن الوكالة تمرر بشكل منتظم معلومات استخبارات إلى إسرائيل دون أن تحذف منها التفاصيل الخاصة بمواطنين أمريكيين.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب مذكرة تفاهم تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مارس 2009 فإن وكالة الأمن القومي تتبادل معلومات مع إسرائيل قد تتضمن تفاصيل مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الالكتروني من مواطنين أمريكيين جرى تسجيلها في اطار برنامج للتنصت دون أي قيد قانوني ملزم على استخدام الإسرائيليين لهذه البيانات.

وقالت الصحيفة إن تقديم بيانات قبل مراجعتها إلى دولة أجنبية يتعارض مع ضمانات قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحماية خصوصية المواطنين.

وتؤكد مذكرة التفاهم التي تقع في 5 صفحات على ضرورة احترام حق الأمريكيين في الخصوصية لكنها تسمح لإسرائيل بالحصول على معلومات استخبارات لم تخضع لعملية تقليص لحماية الخصوصية.

وقالت «جارديان» إن المذكرة التي تسمح لإسرائيل بالحصول على بيانات تحتوي على معلومات عن شخصيات مواطنين أمريكيين لمدة تصل إلى عام نصت على أنه لن تجري مراجعتها مسبقا من قبل وكالة الأمن القومي.

وأضافت «جارديان» أن وكالة الأمن القومي لم تنف في بيان ردا على تقريرها ان البيانات التي تم نقلها لإسرائيل تتضمن تفاصيل شخصية خاصة بمواطنين أمريكيين لكنها قالت إن هذا الإجراء يتقيد بالقواعد التي تنظم خصوصية المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية