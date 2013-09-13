«جارديان»: وكالة الأمن القومي الأمريكية نقلت لإسرائيل معلومات قبل مراجعتها

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، الخميس، نقلا عن وثائق حصل عليها إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي، إن الوكالة تمرر بشكل منتظم معلومات استخبارات إلى إسرائيل دون أن تحذف منها التفاصيل الخاصة بمواطنين أمريكيين.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب مذكرة تفاهم تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مارس 2009 فإن وكالة الأمن القومي تتبادل معلومات مع إسرائيل قد تتضمن تفاصيل مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الالكتروني من مواطنين أمريكيين جرى تسجيلها في اطار برنامج للتنصت دون أي قيد قانوني ملزم على استخدام الإسرائيليين لهذه البيانات.

وقالت الصحيفة إن تقديم بيانات قبل مراجعتها إلى دولة أجنبية يتعارض مع ضمانات قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحماية خصوصية المواطنين.

وتؤكد مذكرة التفاهم التي تقع في 5 صفحات على ضرورة احترام حق الأمريكيين في الخصوصية لكنها تسمح لإسرائيل بالحصول على معلومات استخبارات لم تخضع لعملية تقليص لحماية الخصوصية.

وقالت «جارديان» إن المذكرة التي تسمح لإسرائيل بالحصول على بيانات تحتوي على معلومات عن شخصيات مواطنين أمريكيين لمدة تصل إلى عام نصت على أنه لن تجري مراجعتها مسبقا من قبل وكالة الأمن القومي.

وأضافت «جارديان» أن وكالة الأمن القومي لم تنف في بيان ردا على تقريرها ان البيانات التي تم نقلها لإسرائيل تتضمن تفاصيل شخصية خاصة بمواطنين أمريكيين لكنها قالت إن هذا الإجراء يتقيد بالقواعد التي تنظم خصوصية المواطنين.